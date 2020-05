Ông Tập Cận Bình lần đầu lên tiếng về cách ứng phó Covid-19

Phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế thế giới hôm 18/5, ông Tập quả quyết: "Chúng tôi đã hành động một cách cởi mở, minh bạch và có trách nhiệm. Chúng tôi đã cung cấp thông tin cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) và các quốc gia liên quan một cách kịp thời nhất. Chúng tôi công bố kết quả giải trình tự bộ gien virus trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi đã chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát và điều trị bệnh với thế giới mà không dè dặt".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại cuộc họp trực tuyến của Đại hội đồng Y tế thế giới hôm 18/5. Ảnh: SCMP

Theo báo South China Morning Post, Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường ủng hộ cả về mặt chính trị và tài chính đối với WHO nhằm đánh bại virus corona chủng mới. Ông ca ngợi Tổng giám đốc WHO và Tedros Adhanom Ghebreyesus đã có đóng góp to lớn trong việc lãnh đạo và thúc đẩy phản ứng toàn cầu nhằm dập dịch Covid-19.

Ông Tập thông báo, Trung Quốc sẽ chi 2 tỷ USD trong vòng 2 năm để giúp các quốc gia bị ảnh hưởng vì Covid-19, đặc biệt là những nước đang phát triển, đối phó với dịch bệnh. Bắc Kinh cũng dự định cùng Liên Hợp Quốc thành lập một trung tâm phản ứng nhân đạo toàn cầu đặt tại đại lục và phát triển vắc-xin để cung cấp cho toàn thế giới.

Tập trung vào tình hình dịch ở châu Phi, người đứng đầu chính phủ Trung Quốc cho biết, nước này sẽ đẩy nhanh việc xây dựng một tổng hành dinh kiểm soát và phòng ngừa Covid-19 tại đây. Các bệnh viện Trung Quốc cũng sẽ kết nối hỗ trợ với 30 bệnh viện ở lục địa đen.

Ông Tập cũng cam kết sẽ hợp tác cùng các quốc gia khác trong nhóm G20 (bao gồm cả Mỹ, Nga và các nền kinh tế lớn thuộc châu Âu) để thực hiện sáng kiến giảm nợ cho "những nước nghèo nhất" trong bối cảnh dịch bệnh hoành hành.

Ông Tập nói, Trung Quốc sẽ ủng hộ việc đánh giá lại toàn diện cách ứng phó Covid-19 toàn cầu khi dịch đã chấm dứt. Song, nước này phản đối một dự thảo nghị quyết do EU đề xuất, vốn kêu gọi một cuộc điều tra độc lập nhắm vào những gì WHO đã làm.

Phát biểu sau đó trước Đại hội đồng Y tế thế giới, Tổng giám đốc WHO Tedros khẳng định, ông sẽ cho tiến hành đánh giá độc lập về cách cơ quan này xử lý cuộc khủng hoảng do dịch Covid-19 gây ra vào "thời điểm sớm nhất có thể".

"Tất cả chúng ta đều có những bài học rút ra từ đại dịch. Mỗi quốc gia và tổ chức phải kiểm điểm lại phản ứng của mình và học hỏi kinh nghiệm. WHO cam kết minh bạch, trách nhiệm và tiếp tục cải thiện", ông Tedros cho hay.

Tác giả: Tuấn Anh

Nguồn tin: Báo Việt Nam Net