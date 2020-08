Ông Nguyễn Hồng Thanh: SLNA đối diện nguy cơ phải mượn sân ở mùa giải 2021

Sân Vinh là sân bóng có chất lượng kém nhất V.League 2020, với nền cỏ cứng cùng dàn đèn không đủ sáng, sân Vinh không đáp ứng đủ yêu cầu từ phía BTC Các giải chuyên nghiệp Việt Nam. Vào cuối tháng 3 năm nay, khi dư luận và truyền thông có phản ứng mạnh mẽ, BLĐ SLNA đã được nhà tài trợ Bắc Á hỗ trợ 300 triệu đồng cải tạo nâng gấp mặt sân phục vụ cho các trận đấu còn lại của LS V.League 2020 và Cup Quốc gia 2020.

Đồng thời, CLB SLNA cũng đã gửi báo cáo lên Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An về tình trạng xuống cấp sân Vinh và mong muốn được đầu tư cải tạo. Ngày 27/3, UBND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt dự án cải tạo sân Vinh với nguồn vốn lên đến 24 tỷ đồng. Theo như tiết lộ của Chủ tịch SLNA Nguyễn Hồng Thanh thì sân Vinh cần ít nhất 4-5 tháng để hoàn thành công trình sửa chữa trong năm 2021 nếu dự án được đầu tư đúng tiến độ.

Sân Vinh thời điểm xuống cấp chưa được cải tạo mặt cỏ (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Tuy nhiên, trong cuộc trao đổi mới đây với PV Báo Thể thao HCM thì dự án cải tạo sân Vinh trong năm 2021 khó lòng thực hiện đúng thời gian dự kiến.

“Sân Vinh là tài sản thuộc tỉnh, đơn vị sở hữu là Sở Văn hoá - Thể thao Nghệ An. Trong trường hợp sân hỏng, xuống cấp thì anh chỉ được phép báo cáo với sở kết hợp cùng nhau để sửa chữa. Từ lâu giờ mặt sân Vinh xấu nhưng gặp khó trong công tác cải tạo vì đã nằm trong quy hoạch của tỉnh. SLNA muốn thay đổi thì phải báo cáo. Những công trình liên quan đến sân Vinh chưa được xếp vào diện ưu tiên cao nhất. Như các bạn đã biết thì trong các hạng mục đầu tư tự án xây dựng của nhà nước đều được chia ra các diện ưu tiên. Số 1 là khẩn cấp rồi đến số 2 và cuối cùng là số 3. Chính vì lẽ đó, tôi sợ rằng dù dự án cải tạo sân đã được phê duyệt nhưng khó có thể thực hiện thi công đúng thời điểm bởi nhiều khả năng nguồn vốn những công trình nhà nước thường chậm hơn so với dự kiến. Bóng đá thì năm nào cũng phải làm, số tiền tài trợ hằng năm cho đội bóng cũng chỉ đủ để duy trì hoạt động chứ làm sao bỏ ra mấy chục tỷ để làm sân. Tôi cũng nói thêm là cơ sở vật chất của CLB hiện tại tất cả đều là những gì nằm trên mặt đất, khu đất mà SLNA đang sử dụng chưa được cấp bìa đỏ, chúng tôi chỉ được sử dụng và đóng thuế. Người khác có đến mà được phép thì chúng tôi cũng chẳng có quyền gì để can thiệp”.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh dự án cải tạo sân Vinh khó nằm trong diện ưu tiên trong năm 2021 (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Sau những vòng đầu tiên LS V.League 2020, sân Vinh đã trở nên xuống cấp đáng báo động đã buộc VPF phải lên tiếng yêu cầu SLNA có biện pháp thay đổi nếu không sẽ buộc phải dùng sân trung lập. Lúc đầu vì lo sợ công tác cải tại mặt cỏ không kịp nên BLĐ SLNA lên kế hoạch mượn sân Hà Tĩnh hoặc sân Thanh Hoá thi đấu các trận còn lại mùa giải.

Theo Chủ tịch Nguyễn Hồng Thanh thì với tình thế hiện tại, trong trường hợp sân Vinh tiếp tục xuống cấp thì rất có thể mùa giải năm sau SLNA sẽ lại gặp khó trong công tác bảo dưỡng vì khó khăn về mặt kinh phí.



“Kinh phí để bảo dưỡng mặt sân là câu hỏi rất khó để trả lời. Tỉnh thì không cho còn nhà tài trợ lại căn ke nên chúng tôi chưa thể lường trước tình hình. Thú thật là vừa rồi chúng tôi có cho đào nhiều giếng nước, thuê hẳn một nhóm nhiều người sẵn sàng cho việc bão dưỡng sân. Với khí hậu mùa hè nắng nóng như ở Nghệ An thì sân Vinh luôn phải cấp nước đầy đủ trong khi hệ thống nước ngầm có từ cách đây gần 20 năm nay gần như hư hỏng. Thành ra mỗi lần chăm sóc cỏ thì nhân viên phải tưới nổi nên khó hiệu quả như mong muốn. Trong trường hợp tỉnh UBND Nghệ An tiến hành thi công công trình cải tạo sân Vinh vào sang năm đúng thời điểm mùa giải V.League đang diễn ra thì SLNA cũng sẽ phải đi mượn sân trung lập để thi đấu”.

Theo ông Nguyễn Hồng Thanh nếu dự án cái tạo sân Vinh chậm lại thì nhiều khả năng SLNA phải mượn sân thi đấu ở mùa giải 2021 vì thiếu nguồn kinh phí bão dưỡng (Ảnh: Xuân Thuỷ)

Giai đoạn những năm đầu 2000, sân Vinh được xem là chảo lửa của bóng đá Việt Nam khi SLNA gặt hái nhiều thành công làm nức lòng người hâm mộ xứ Nghệ. Đến năm 2003, sân Vinh đã được UBND tỉnh Nghệ An cải tạo và nâng cấp và đã có mặt sân cỏ đạt tiêu chuẩn quốc tế, dàn đèn hiện đại cùng hệ thống tưới ẩm và thoát nước ngầm. Tuy nhiên, đến hiện tại thì sân Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng, trở nên lạc hậu không còn đáp ứng được yêu cầu tổ chức các trận bóng đá chuyên nghiệp. Người hâm mộ SLNA đang rất hy vọng UBND tỉnh Nghệ An có những động thái kịp thời, đầu tư để cải tạo lại sân Vinh để “niềm tự hào xứ Nghệ” là SLNA không còn phải đối diện với những khó khăn khi tham gia thi đấu các trận đấu tại Các giải chuyên nghiệp Việt Nam thời gian tới.

Tác giả: Quang Huy

Nguồn tin: Báo Thể thao TPHCM