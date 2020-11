Ông Nguyễn Đức Chung là chủ mưu đánh cắp tài liệu mật vụ Nhật Cường

VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và 3 đồng phạm là Phạm Quang Dũng (SN 1983, nguyên cán bộ C03, bộ Công an), Nguyễn Hoàng Trung (SN 1983, nguyên chuyên viên phòng Thư ký biên tập) và Nguyễn Anh Ngọc (SN 1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập) về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước quy định tại Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Ông Nguyễn Đức Chung, nguyên Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Đức Chung và vợ là bà Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Để nắm được thông tin, tài liệu điều tra của vụ án Nhật Cường, ông Chung liên hệ và được Phạm Quang Dũng (cán bộ cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, C03, bộ Công an) đồng ý cung cấp thông tin, tài liệu về vụ án.

Trong thời gian từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, thực hiện đề nghị của ông Chung, Phạm Quang Dũng đã nhiều lần chiếm đoạt tổng số 09 tài liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước độ “Mật” liên quan đến vụ án công ty Nhật Cường, chuyển cho ông Chung 06 tài liệu “Mật”.

Nguyễn Hoàng Trung và Nguyễn Anh Ngọc còn bị cáo buộc tham gia 01 lần in, chỉnh sửa 03 tài liệu “Mật” cho ông Chung.

Quá trình điều tra vụ án còn xác định, vào dịp tết Nguyên đán Âm lịch Canh Tý vừa qua (ngày 22/1/2020), tại khu vực bệnh viện Bạch Mai, thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung, bị can Phạm Quang Dũng đã nhận của ông Nguyễn Đức Chung 1 phong bì trong đó có 10.000 USD. Đến nay, gia đình bị can Phạm Quang Dũng đã nộp lại số tiền này.

Khi tự thú về hành vi chiếm đoạt tài liệu mật, bị can Phạm Quang Dũng còn khai nhận: Vào tối 30/6/2020, khi đột nhập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành tại cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, bộ Công an để tìm tài liệu đã lấy 01 thùng caton mang về kiểm tra thấy bên trong có 16 chiếc điện thoại di động.

Tuy nhiên đến nay, cơ quan An ninh điều tra, bộ Công an chưa làm rõ bản chất của việc Phạm Quang Dũng được Nguyễn Đức Chung cho 10.000 USD và việc Dũng chiếm đoạt 16 chiếc điện thoại di động nên đã tách 02 hành vi nêu trên để xem xét, xử lý sau.

Trong vụ án này, bị can Nguyễn Đức Chung giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu. Các bị can Phạm Quang Dũng, Nguyễn Hoàng Trung, Nguyễn Anh Ngọc giữ vai trò đồng phạm giúp sức.

Các bị can Nguyễn Đức Chung và Phạm Quang Dũng cùng bị truy tố theo khoản 3 Điều 337 BLHS, với khung hình phạt từ 10 đến 15 năm tù.

Dự kiến phiên tòa xét xử ông Nguyễn Đức Chung và các đồng phạm sẽ được diễn ra vào ngày 15/12 tới đây.

Tác giả: Nguyễn Thị Thúy

Nguồn tin: nguoiduatin.vn