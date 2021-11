Ông ngoại tiễn cháu về nội khóc như mưa, con gái xót xa: "Biết vậy không cho lấy chồng xa"

"Lần đầu mẹ thấy ngoại khóc, lòng mẹ quặn thắt không chịu được, biết vậy mẹ không lấy chồng xa đâu". Đó là lời tâm sự của chị N.T.T đăng tải trên mạng xã hội đã thu hút sự chú ý và đồng cảm của nhiều người. Đăng kèm dòng trạng thái là đoạn clip quay cảnh ông ngoại đang nằm ở võng, ôm cháu và khóc nức nở.

Em bé nằm trong vòng tay ông, bình yên và ngoan ngoãn. Hình ảnh người ông, người cha mạnh mẽ là thế, vậy mà có lúc lại yếu lòng trước giây phút chia xa.

Ông ngoại đau lòng, khóc như mưa khi biết sắp phải xa cháu (Ảnh chụp màn hình)

Chị T. cho biết. chị về nhà bố mẹ đẻ, ngay lúc dịch Covid-19 đang diễn biến căng thẳng, chồng không thể theo về. Ngày chị lâm bồn, ra khỏi phòng sinh, ông bà ngoại là người đầu tiên gặp, ở bên chị, ẵm bồng bế cháu.

Rồi Sài Gòn giãn cách, chồng chị và ông bà nội không ra thăm được, em bé ở ròng rã bên nhà ngoại suốt 6 tháng trời. Từng ấy khoảng thời gian khiến ông bà bện hơi cháu, quấn quýt không rời.

Nay dịch được kiểm soát, chị bế con về lại quê nội, ông ngoại buồn mất mấy hôm, lén trốn đi khóc thầm. "Tối cuối ẵm cháu không cầm được, ngoại khóc quá trời", chị T. kể.

Rất nhiều cư dân mạng đã đồng cảm với hoàn cảnh của chị T. trong câu chuyện trên. Tình cảm gia đình vốn là điều quý báu, thiêng liêng và luôn khiến người ta cảm động nhất.

- Lại thấy nhớ bố mẹ ở quê, mỗi lần con cháu về thăm ông bà 1, 2 ngày xong lại đi, chỉ còn mỗi 2 ông bà cũng nhìn thấy ông bà buồn, nhưng vì cuộc sống nên chẳng biết làm sao...



- Có đứa con nít bế bồng cho vui tuổi già, giờ cháu đi ông bà lại lủi thủi. Nghĩ mà thấy đau lòng. Con gái đi lấy chồng xa là một sự thiệt thòi vô cùng.

Tác giả: Thủy Tiên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc