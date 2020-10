Ông Khuất Việt Hùng trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ TNGT ở Nghệ An

Ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác điều tra và khắc phục hậu quả vụ tai nạn thảm khốc khiến 5 người tử vong tại Nghệ An

12h trưa nay (5/10), Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia - ông Khuất Việt Hùng cùng lãnh đạo Tổng Cục ĐBVN, các vụ thuộc Cục và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã tới hiện trường chỉ đạo công tác điều tra nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ tai nạn.

Tại hiện trường, đại diện Cục QLĐB II đã báo cáo sơ bộ về vụ tai nạn, khoảng 19h40 ngày 4/10/2020, trên cầu treo sông Giăng (nối liền giữa 2 xã Phong Thịnh và Thanh Liên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) xảy ra vụ TNGT thảm khốc.

Lúc này, ô tô 7 chỗ nhãn hiệu Ford Everest BKS 30A - 93.553 do Nguyễn Thế Tuấn (SN 1980 trú tại xóm Nho Xuân) điều khiển chở theo Lê Đình Anh (SN 1983 trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho) và anh Lê Đình Quyết (SN 1973 trú tại xóm Nho Liên, Thanh Nho) va chạm với xe mô tô Honda Air Blade do Đào Văn Nam trú tại xóm Liên Khai, Thanh Liên điều khiển chở theo Hoàng Anh Tuấn (SN 1992, người cùng xóm).

Ông Khuất Việt Hùng thăm hỏi gia đình người bị nạn.

Hậu quả, ô tô rơi xuống sông Giăng, 3 người trong xe tử vong tại chỗ. Hoàng Anh Tuấn cũng bị đâm văng xuống sông tử vong tại chỗ, Đào Văn Nam cùng xe máy gác lại trên cầu, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Sau khi nghe báo cáo, ông Khuất Việt Hùng - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia yêu cầu các đơn vị, trước mắt cần phải ưu tiên cho việc phân luồng đảm bảo giao thông, ATGT của cầu, giao cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam rà soát đánh giá hư hỏng trên cầu và có biện pháp để phòng ngừa không để xảy ra sự cố tương tự. Sau đó, đoàn đã đi thăm hỏi từng gia đình có nạn nhân không may bị tử vong trong vụ TNGT.

Dự kiến trong chiều nay đoàn sẽ tổ chức cuộc họp với các đơn vị của Bộ GTVT và các cơ quan của tỉnh Nghệ An.

Đến thời điểm hiện tại, Công an tỉnh Nghệ An đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và bàn giao cho gia đình tổ chức mai táng.

Cũng trong sáng sớm nay (5/10), chiếc xe ô tô bị tai nạn đã được cẩu đưa về trụ sở Công an huyện để phục vụ công tác điều tra. Hiện tại, Công ty CP QL&XD CTGT 487 đang tích cực khắc phục các hạng mục bị hư hỏng trên cầu và khôi phục hệ thống hộ lan để người dân đi lại.

Dự kiến, công tác này sẽ mất 1 ngày, đồng thời đơn vị cũng bố trí người ứng trực, cùng với TTGT, CSGT điều tiết giao thông.

