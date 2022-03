Ôm mộng việc nhẹ lương cao, nhiều gái xinh suýt thành 'Quỳnh búp bê'

Giải cứu 4 bé gái bị rủ rê làm tiếp viên quán karaoke: Ngày 28/7/2020, Công an huyện Quỳ Hợp, Nghệ An đã giải cứu 4 cháu gái có độ tuổi từ 13-16 do nhẹ dạ, cả tin nên đã bị một số đối tượng trên Facebook rủ rê, lôi kéo đến làm tiếp viên tại quán Karaoke New Wave ở phường Tĩnh Hải, thị xã Nghi Sơn (Thanh Hóa) và đưa các cháu về giao cho gia đình.