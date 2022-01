Ở trọ 1 mình, nữ công nhân ở Quảng Nam bị cướp tài sản

Ngày 16-1, Công an thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết vừa truy bắt được đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn trên địa bàn chỉ trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm gây án.

Nguyễn Thái Tài bị bắt sau chỉ 24 giờ gây án Ảnh: PHAN THANH HỒNG

Trước đó, sáng 14-1, Công an thị xã Điện Bàn nhận được tin báo của chị T.T.V (SN 2001; ngụ xã Ninh Phước, huyện Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) cho biết vào rạng sáng cùng ngày, khi chị đang ngủ trong phòng trọ tại khối Viêm Trung (phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn) thì bị kẻ gian cạy cửa, lẻn vào cầm dao uy hiếp, buộc đưa tiền và chìa khóa xe máy.

Đối tượng còn đe dọa có bom đặt ở đầu giường, nếu nhúc nhích, kêu la sẽ kích hoạt bom nổ tung ngôi nhà. Sau đó, kẻ gian đã cướp xe máy và một ít tiền đi ra khỏi phòng trọ.

Sau khi nhận được tin báo, xét thấy vụ việc phức tạp, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn đã huy động hơn chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm vào cuộc, lần theo các đầu mối.

Chỉ trong vòng chưa đầy 24 giờ kể từ thời điểm tiếp nhận tin báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ và căn cứ lời khai của người bị hại, các trinh sát Công an thị xã Điện Bàn xác định nghi phạm gây ra vụ cướp là Nguyễn Thái Tài (SN 1998; ngụ xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc).

Tài phá khóa lẻn vào phòng trọ công nhân để cướp tài sản

Tài đã bị công an bắt giữ khi về nhà vợ tại xã Đại Đồng để lấy thêm quần áo định bỏ trốn. Tại cơ quan công an, ban đầu đối tượng quanh co chối tội, khai báo gian dối nhưng cuối cùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình trước những chứng cứ mà công an thu thập được.

Tài khai do trước đây làm công nhân tại KCN Điện Nam – Điện Ngọc nên biết rõ các khu nhà trọ, biết chị V. ở một mình nên đã ra tay cướp xe máy, sau đó y ra Đà Nẵng cầm xe lấy 20 triệu để tiêu xài cá nhân.

Trước đó, Tài cũng đã bị Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc khởi tố về tội trộm cắp tài sản và đang thực hiện lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong thời gian tại ngoại, Tài tiếp tục ra tay cướp tài sản.

Tác giả: Tr.Thường

Nguồn tin: Báo Người Lao Động