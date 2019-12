Ô tô từ trên phà bất ngờ lao xuống sông, hai người trên xe thương vong

hiều 24/12 tại địa bàn thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông hy hữu khi một xế hộp trong lúc qua phà bị rơi xuống sông.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h45 cùng ngày. Xe ô tô hiệu Hyundai 5 chỗ biển số 61A-607.20 lên phà qua sông Đồng Nai đoạn ấp Nhựt Thạnh, xã Thạnh Hội, TX.Tân Uyên từ phía tỉnh Đồng Nai để sang thị xã Tân Uyên, Bình Dương.

Lực lượng cứu hộ tiến hành trục vớt chiếc xe bị nạn.

Khi phà đang qua sông, cách bờ sông khoảng 100m, bất ngờ xe ô tô di chuyển rồi lao xuống sông.

Phát hiện sự việc, nhiều người đã nhảy xuống sông cứu người. Trong đó có anh Trần Lê H., SN 1993, ngụ tỉnh Bình Dương đã ném phao cứu sinh để 1 nạn nhân bơi vào bờ.

Tuy nhiên, do mực nước sâu, nạn nhân còn lại bị mắc kẹt trong xe nên đã tử vong.

Lực lượng chức năng sau đó có mặt tại hiện trường, tiến hành đưa nạn nhân đi cấp cứu, đồng thời trục vớt ô tô và nạn nhân còn lại lên bờ.

Đến 21h ngày 24/12, chiếc xe được trục vớt thành công.

Theo Công an TX.Tân Uyên, 2 nạn nhân bị nạn là Nguyễn Mỹ B., SN 1975, quê tỉnh Nghệ An và tài xế là Nguyễn Văn T., SN 1987, ngụ khu phố Bình Phước B, phường Bình Chuẩn, TX. Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Đến 21h cùng ngày, lực lượng công an TX.Tân Uyên đã trục vớt được chiếc xe bị nạn và đưa về Công an thị xã để điều tra làm rõ.

Tác giả: Hoàng Việt

Nguồn tin: Báo Người đưa tin