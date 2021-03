Ô tô tải lao sang trái đường húc vào vách núi bên QL9, tài xế tử vong

Hiện trường vụ TNGT (Ảnh: MXH)

Vụ tai nạn xảy ra tại đoạn Km 56+200 QL9 (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) vào khoảng 18h tối 9/3.

Thông tin ban đầu, thời điểm trên, ô tô tải BKS 54X-7701, do tài xế L.T.H (SN 1985, trú tại thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) điều khiển, trên xe chở sắn khô, lưu thông trên QL9 theo hướng từ Lao Bảo về Đông Hà.

Khi còn cách cầu Rào Quán khoảng hơn cây số, ô tô tải bất ngờ lao sang phía bên trái đường theo hướng lưu thông rồi đâm vào vách núi tại Km 56+200 QL9.

Lực lượng chức năng đang thực hiện công tác cứu hộ (Ảnh: MXH)

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng Trạm CSGT Đakrông - Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị, Công an huyện Đakrông và Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng đến hiện trường thực hiện công tác cứu hộ, phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn đã khiến đầu xe ô tô bị hư hỏng rất nặng, tài xế tử vong.

Nguyên nhân vụ TNGT hiện đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tác giả: Duy Lợi

Nguồn tin: atgt.vn