Ô tô tải đâm nát đầu xe con rồi tông vào chốt bảo vệ, hai người bị thương

Sáng 20/9, Công an TP Cẩm Phả (Quảng Ninh) cho biết, tại đường Lý Thường Kiệt thuộc tổ 93, khu 9B phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả vừa xảy ra vụ TNGT giữa ô tô con và xe tải, khiến 2 người bị thương.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con BKS 29KT-004.41, do ông Nguyễn Văn D. (SN 1976, trú tại phường Cẩm Bình, Cẩm Phả, Quảng Ninh) điều khiển hướng Cẩm Thịnh đi Cửa Ông đã đâm vào xe tải BKS 29C-893.11, do anh Phạm Xuân B. (SN 1983) điều khiển, trên xe còn có phụ xe là anh Phạm Xuân Tr. (SN 1990), cả 2 đều trú tại Tân An, Thanh Hà, Hải Dương.

Hiện trường nơi xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô tải và ô tô con, khiến 2 người bị thương

Sau khi xe tải 29C-893.11 đâm vào ô tô con thì tiếp tục đâm vào trạm gác bảo vệ của Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả ở bên đường.

Hậu quả vụ TNGT, tài xế xe ô tô con và phụ xe ô tô tải bị thương được người dân đưa đi cấp cứu; hai xe ô tô và trạm gác bảo vệ Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả đều bị hỏng.

Ngay khi vụ TNGT xảy ra, Công TP Cẩm Phả đã kịp thời có mặt bảo vệ hiện trường, đảm bảo trật tự ATGT; điều tra nguyên nhân dẫn đến vụ TNGT.

Bước đầu xác định nguyên nhân do tài xế ô tô tải và ô tô con đi tốc độ cao, nên khi gặp phương tiện lưu thông đi ngược chiều đã không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Tác giả: Tuấn Hương

Nguồn tin: atgt.vn