Ô tô 7 chỗ đi lùi trên Đại lộ Thăng Long: Đoạn clip "bóc trần" sự khôn lỏi của tài xế

Chủ đề được một tài khoản tên T.Quang chia sẻ lên diễn đàn chuyên về giao thông với nội dung như thế này: "Bác xe trắng có trên này không? Dạo này xăng đắt đến mức bác phải đi lùi trên đại lộ Thăng Long cả cây số cơ à? Đoạn bác lùi rất hay xảy ra tai nạn, lại còn chui qua hầm. Tôi không mấy khi bóc phốt ai. Nhưng hành động của bác rất cần phải lên án. Lỡ rồi thì đi lên hầm An Khánh mà quay lại".

Đính kèm bài chia sẻ là đoạn clip ghi lại hành vi vi phạm luật giao thông của chiếc xe ô tô màu trắng. Vì chạy qua lối rẽ xuống, tài xế ô tô đã cố tình chạy lùi trên đại lộ để tiết kiệm thời gian nhưng đồng thời hành vi này gây ra rất nhiều mối nguy hiểm cho những người xung quanh, thậm chí là chính tài xế.

Ô tô ngang nghiên đi lùi trên Đại lộ Thăng Long

Tác giả: Khôi Nguyên

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc