Ô tô 7 chỗ chở 4 trẻ em mất lái khó hiểu, "bay" trên dải phân cách

Diễn biến toàn bộ vụ việc được camera bên đường ghi lại. Vào khoảng 14h ngày 7/5, chiếc ô tô 7 chỗ đang lưu thông trên quốc lộ 1 thì bất ngờ lao vào dải phân cách trượt một đoạn. Va chạm khiến biển báo hất văng vào người đi xe máy rồi mới rơi xuống đường.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra tại địa bàn ấp Xẻo Chích, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Chiếc xe bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngang giữa đường, nghi tài xế lạc tay lái.

Thời điểm xảy ra sự cố, ngoài tài xế là một người đàn ông khoảng 50 tuổi, trên xe chở thêm khoảng 6 người khác, trong đó có 4 trẻ em. Tại hiện trường, chiếc xe bị hư hỏng nặng, rất may không có thương vong nặng về người.

Your browser does not support the video tag.

Ô tô 7 chỗ gặp tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc