Ở nhà thuê có cần theo phong thủy không, nên kiêng kỵ điều gì?

Phong thủy nhà ở mà chúng ta thường nói đến chủ yếu là lời khuyên cho người mua nhà, nhưng trên thực tế, so với phong thủy cho thuê nhà ở càng có ý nghĩa thiết thực hơn. Bởi vì suy cho cùng trong xã hội ngày nay, việc mua nhà không phải chuyện dễ dàng, đặc biệt là mua một ngôi nhà phạm phải những điều kiêng kỵ phong thủy, muốn thay thế sẽ càng phiền phức hơn.

Tuy nhiên, sau khi thuê nhà, dù cảm thấy phong thủy của mình không được tốt cho lắm, bạn vẫn có thể chuyển đi ngay. Tiếp theo, dưới góc độ Phong thủy, có một số loại nhà cho thuê không thích hợp để ở.

Thiếu ánh sáng

Một ngôi nhà trong hoàn cảnh như vậy được gọi là “phòng tối” trong Phong thủy, đối với văn phòng mà nói, có ánh sáng tự nhiên là tốt nhất, không có ánh sáng tự nhiên có thể dùng ánh sáng đèn điện để bù đắp.

Nhưng nhà để ở không thể rời khỏi ánh sáng tự nhiên, nhất là ánh mặt trời. Nếu để ý bạn sẽ thấy còn rất nhiều tòa nhà dân cư cũng tồn tại “phòng tối”, một phần do thiết kế không đúng, mặt khác, yếu tố môi trường cũng là một trong những nguyên nhân như sống bên cạnh núi cao. Đây là do chọn đất cho nên vẫn là do con người tạo thành, cũng hoàn toàn có thể tránh được.

Ảnh minh họa.

Căn nhà thiếu ánh sáng không thể cho thuê được dường như là một lý do được nhiều người biết đến, đó là do thiếu ánh sáng, không khí ẩm ướt lâu ngày, các loại vi trùng sinh sôi nảy nở.

Lịch sử không tốt

Đối với điều này, bậc thầy phong thủy chỉ ra 2 điểm đáng chú ý.

Thứ nhất, không sử dụng giường còn sót lại từ hộ gia đình trước đó. Nếu gia đình trước đó có người qua đời vì bệnh tật, bạn ngủ trên cùng một giường, trên thực tế, từ trường của họ vẫn còn tồn tại.

Thứ hai, không sử dụng điều hòa không khí còn sót lại từ người khác, bởi vì khi bật điều hòa, tất cả các mùi của gia đình trước đó đều thoát ra từ điều hòa không khí, vì vậy bạn hấp thụ vi khuẩn lạnh và các bệnh tật còn sót lại của gia đình trước.

Dù mua nhà hay cho thuê, việc hiểu rõ “quá khứ và hiện tại” của ngôi nhà là điều vô cùng quan trọng. Do đó, hãy nhắc nhở mọi người rằng trước tiên bạn nên tìm hiểu lịch sử của ngôi nhà. Ít nhất bạn nên biết tình hình chung của hai chủ nhà lưu trú gần đây.

Phong Thủy là một môn khoa học có thể nói là nghệ thuật của cuộc sống, nó thường chú ý đến nhiều khía cạnh tế nhị, tinh tế của cuộc sống, hiển nhiên nó cũng phản đối thái độ sống của người hồ đồ.

Trong môi trường nhà ở nơi con người sinh sống, bạn có thể không nhìn thấy nhiều thứ nhưng bạn không thể phủ nhận sự tồn tại của chúng. Đôi khi bạn có thể cảm nhận được chúng, chẳng hạn như mùi và từ trường.

Nhà cũ kỹ

Có thể nói rằng ngôi nhà cổ của gia đình rất quý giá, từ góc độ phong thủy, vì bạn và gia đình luôn sống trong ngôi nhà nên từ trường tương đối đơn giản, nhưng ngôi nhà dùng để cho thuê lại rất khác biệt, thậm chí không thể thống kê được có bao nhiêu người đã sống ở đây trước và sau đó.

Ảnh minh họa.

Trên thực tế, dù ít hay nhiều thì có một điều chắc chắn – từ trường trong nhà nhất định phức tạp và gây tử vong, thành thật mà nói, đây là đại cấm kỵ trong Phong Thủy. Bởi vì càng có nhiều người ở, càng có nhiều vật chất uy hiếp ẩn nấp trong không khí. Ngược lại, bạn cũng có thể khẳng định điều này: Phòng cho thuê càng mới càng tốt.

Nếu nhà cho thuê còn tốt về mọi mặt, nhược điểm duy nhất là quá cũ thì trước khi chính thức nhận phòng, bạn có thể làm sạch toàn bộ ngôi nhà, hơn nữa, nếu không sợ rắc rối, có thể vẽ tường trong nhà một lần nữa.

Bạn thậm chí có thể làm sạch những thứ cũ trong phòng, sau đó trang trí lại, ngay cả khi đồ trang trí đơn giản thì cũng rất tốt trong thuật ngữ phong thủy.

Thiếu sự phổ biến

“Khí” trong Phong Thủy là sự điều hòa của ba loại “phân khí”, một là “thời tiết”, là bầu khí quyển bao quanh trái đất, cũng bao gồm tác dụng của trường khí quyển vũ trụ đối với trái đất, thứ hai là “địa khí”, chủ yếu đến từ đất, thực vật và nước, ba là “phổ biến”, “phổ biến” gần như là một loại năng lượng sinh học, là nơi cư trú của con người, “phổ biến” là không thể thiếu.

Ví dụ, phong thủy cho nên phản đối “trạch đại nhân ít”, chính là bởi vì nhân khí trong nhà quá ít, nhà ở nhân khí ít kết quả, thường là thông qua cướp đoạt năng lượng thân thể người ở để bù đắp, cho nên ở trong một căn nhà thiếu “nhân khí”, thường sẽ có một loại cảm giác cô đơn.

Ảnh minh họa.

Tín hiệu điện thoại di động kém

Theo quan điểm phong thủy, nếu gặp phải một số nơi có tín hiệu điện thoại di động rất kém cũng là khu vực mù tín hiệu, tốt nhất không nên thuê, bởi vì tín hiệu điện thoại di động kém đồng nghĩa với việc không khí ở đây không ổn định.

Theo nghiên cứu, khía cạnh này chủ yếu là do sự can thiệp từ bên ngoài, chẳng hạn như sóng điện từ, bức xạ của các nguyên tố khoáng sản,… Rõ ràng, khí tràng không ổn định này cũng không phù hợp với cuộc sống của con người.

Tác giả: T. Linh

Nguồn tin: giadinhonline.vn