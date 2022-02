Núp bóng quán cafe để môi giới bán dâm

Theo thông tin từ lực lượng chức năng Công an TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, đơn vị này vừa tiến hành kiểm tra tại nhà nghỉ H.A (thuộc tổ 6, phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ) đã phát hiện hai cặp nam nữ có hành vi mua bán dâm.

Tại trụ sở Công an, hai gái bán dâm khai tên là L.T.C (SN 2000) và L.T.T (SN 1999, cùng trú tại xã Xuân Lao, huyện Mường Ảng, Điện Biên), là nhân viên quán cà phê do Lưu Văn Tuấn (SN 1974, trú tại tổ 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ) làm chủ.

Chủ quán cafe kiêm môi giới bán dâm Lưu Văn Tuấn.

Từ lời khai của C. và T. cùng các tài liệu thu thập được, Công an TP Điện Biên Phủ đã tiến hành bắt giữ Lưu Văn Tuấn về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan Công an, Tuấn đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo lời khai của Tuấn, mỗi khi khách có nhu cầu mua dâm sẽ gọi điện cho Tuấn và thỏa thuận giá cả là 300.000 đồng/lượt, sau đó các cô gái nhận tiền phải chia cho Tuấn 150.000/lượt gọi là phí môi giới.

Được biết, Lưu Văn Tuấn mở quán cà phê đã được một thời gian và trong quán luôn có 5 đến 6 nhân viên nữ thường xuyên làm việc và ở tại quán. Tuy nhiên, việc Tuấn mở quán cà phê thực chất chỉ làm bình phong cho hoạt động môi giới mại dâm.

Tác giả: Đại Văn

Nguồn tin: Pháp luật plus