“Nữ tướng” doanh nghiệp bỏ trốn trong vụ cựu Phó Chủ tịch TP.HCM giao “đất vàng” trái luật

Cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an vừa kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”, xảy ra tại khu “đất vàng” địa chỉ 2-4-6 Hai Bà Trưng và số 8-12 Lê Duẩn (TP.HCM).

Các bị can bị đề nghị truy tố gồm: Ông Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch thường trực UBND TP.HCM; ông Đào Anh Kiệt, cựu Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; ông Nguyễn Hoài Nam, nguyên Bí thư Quận ủy quận 2 TP.HCM; ông Trương Văn Út, nguyên Phó phòng Quản lý đất, sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM; bà Lê Thị Thanh Thúy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm và công ty cổ phần Đầu tư Lavenue.

Ngoài ra, trong vụ án này còn có một “nữ tướng” doanh nghiệp khác cũng liên quan nhưng hiện tại người này đang bỏ trốn và đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra bộ Công an ra lệnh truy nã. Đó là bị can Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM. Khi nào bắt được bị can Thủy sẽ xử lý sau.

Kết luận điều tra cho rằng, ông Nguyễn Thành Tài giữ vai trò là người tổ chức, thực hiện tích cực. Các bị can còn lại có vai trò giúp sức, thực hành.

Hành vi vi phạm pháp luật của các bị can tại thời điểm phạm tội gây thiệt hại số tiền tối thiểu hơn 372 tỷ đồng; còn tại thời điểm cơ quan điều tra ra quyết định khởi tố vụ án, hành vi của ông Nguyễn Thành Tài cùng các đồng phạm gây hậu quả, thiệt hại và thất thoát lãng phí hơn 2.000 tỷ đồng.

Trong đó, các tài liệu chứng cứ liên quan cho thấy, trong thời gian giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tài và thuộc cấp đã có sai phạm trong việc “hô biến” lô “đất vàng” số 8 – 12 đường Lê Duẩn từ đất công thành tư nhân một cách dễ dàng.

Lô đất này nằm ở vị trí đắc địa, có diện tích gần 5.000 m2, với 3 mặt tiền là đường Lê Duẩn - Hai Bà Trưng - Nguyễn Văn Chiêm.

Trước đây, lô đất thuộc diện công sản, được thành phố giao cho công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP.HCM quản lý, cho thuê.

Ban đầu có 4 doanh nghiệp trực thuộc bộ Công Thương thuê lô đất trên để làm trụ sở, gồm: Công ty cổ phần Thiết bị phụ tùng Sài Gòn, công ty cổ phần Kim khí thành phố, công ty cổ phần Hóa chất vật liệu điện thành phố và công ty cổ phần Vận tải xăng dầu.

Cả 4 công ty trên đều là cổ đông đồng sáng lập công ty cổ phần Đầu tư Lavenue. Đến năm 2010, cả 4 công ty cũng đồng ý chuyển nhượng phần góp vốn tại Lavenue cho công ty TNHH Đầu tư Kido.

Sau khi chuyển nhượng, cổ đông góp vốn của công ty Lavenue gồm có 3 thành viên là: công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP. Hồ Chí Minh (20%), công ty TNHH MTV Hoa Tháng Năm (30%) và công ty TNHH Đầu tư Kido (50%).

Tổng vốn điều lệ của công ty Lavenue lúc này là 2.100 tỷ đồng. Tháng 6/2011, UBND TP. Hồ Chí Minh có quyết định cho công ty Lavenue sử dụng lô đất số 8 - 12 Lê Duẩn, thời hạn thuê đất 50 năm để đầu tư xây dựng dự án khách sạn cao cấp, trung tâm thương mại - dịch vụ, căn hộ cho thuê 5 sao, có tên gọi "Dự án Lavenue Crown".

Sau đó, Lavenue đã nộp tiền sử dụng đất và nộp tiền thuê đất hơn 700 tỷ đồng. Thời gian ngắn sau đó, công ty này được sở TN&MT TP. Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để triển khai “Dự án Lavenue Crown”.

Việc giao, cho thuê khu đất 8 -12 Lê Duẩn không qua đấu thầu, đấu giá là vi phạm luật đầu tư và luật quản lý tài sản nhà nước. Ngoài ra, khu đất cũng được giao và cho thuê không đúng đối tượng, doanh nghiệp thực hiện dự án được giao không đủ năng lực tài chính…

Thời điểm đó, với cương vị là Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Tài đã ký nhanh, ký nhiều văn bản chỉ đạo, để giao lô đất, bỏ qua các thủ tục, quy trình bắt buộc, không thẩm định năng lực tài chính của doanh nghiệp…

