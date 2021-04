Nữ thuyền trưởng xinh đẹp bị đồn "làm siêu tàu bịt kín kênh Suez"

Nữ thuyền trưởng Marwa Elselehdar (Ảnh: Dailymail).

Vào thời điểm tàu hàng Ever Given chắn ngang kênh đào Suez ngày 24/3, Marwa Elselehdar, 29 tuổi, đang làm việc trên tàu Aida IV ở thành phố Alexandria, Ai Cập. Tàu Aida IV thuộc sở hữu cơ quan an toàn hàng hải Ai Cập.

Tuy nhiên, nhiều tin đồn và bài báo sai sự thật đã xuất hiện trên mạng, cho rằng Elselehdar là người gây ra vụ tàu Ever Given bị mắc kẹt.

"Tôi bị sốc. Tôi nghĩ rằng tôi trở thành mục tiêu bị tấn công vì tôi là người phụ nữ thành công trong lĩnh vực này, hoặc đơn giản vì tôi là người Ai Cập", Elselehdar nói với BBC.

Danh tính của thuyền trưởng tàu Ever Given vẫn chưa được tiết lộ, tuy nhiên giới chức Ai Cập nói rằng sai sót của con người có thể là nguyên nhân khiến siêu tàu chở hàng bị mắc kẹt ở kênh đào Suez. Thời điểm xảy ra tai nạn, tàu Ever Given chở số hàng hóa ước tính trị giá 3,5 tỷ USD.

Marwa Elselehdar là nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập (Ảnh: Arab News)

Elselehdar không làm việc cho công ty vận tải sở hữu tàu Ever Given. Nữ thuyền trưởng Ai Cập cho rằng những tin đồn về cô dường như xuất phát từ ảnh chụp màn hình của một tít bài bị chỉnh sửa trên Arab News.

"Bài báo sai sự thật đó được viết bằng tiếng Anh, do vậy nó đã lan truyền sang các quốc gia khác", Elselehdar cho biết thêm.

Elselehdar nói rằng cô rất yêu biển và được truyền cảm hứng với lĩnh vực hàng hải sau khi anh trai cô đăng ký theo học tại Học viện Khoa học, Công nghệ và Vận tải Hàng hải Ả rập. Mặc dù vào thời điểm đó, cơ sở này chỉ chấp nhận nam giới theo học, song Elselehdar vẫn nộp hồ sơ và chỉ được tuyển vào trường sau khi có sự đồng ý của Tổng thống Ai Cập khi đó là ông Hosni Mubarak.

Marwa Elselehdar muốn truyền cảm hứng cho những phụ nữ muốn làm việc trong lĩnh vực hàng hải (Ảnh: Dailymail).

Trong quá trình học tại trường, Elselehdar nói rằng cô phải đối mặt với tình trạng phân biệt giới tính. Mặc dù vậy, cô vẫn nỗ lực để trở thành nữ thuyền trưởng đầu tiên của Ai Cập.

"Trên tàu, tất cả đều là những người đàn ông lớn tuổi hơn với suy nghĩ khác nhau, do vậy khó có thể tìm được những người cùng quan điểm để giao tiếp. Việc tự trải qua điều đó và vượt qua nó mà không để ảnh hưởng tới tâm lý của mình là điều khó khăn", Elselehdar cho biết.

"Mọi người trong xã hội chúng ta vẫn chưa chấp nhận việc nữ giới làm việc trên biển và xa gia đình dài ngày. Nhưng khi bạn thích làm gì, bạn không cần phải xin phép tất cả mọi người", Elselehdar nói.

Năm 2017, Elselehdar từng được Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El-Sisi vinh danh nhân Ngày Phụ nữ Ai Cập. Theo ước tính của Tổ chức Hàng hải Quốc tế, phụ nữ chỉ chiếm 2% trong số các thủy thủ trên thế giới.

"Thông điệp của tôi tới những người phụ nữ muốn làm việc trong lĩnh vực hàng hải là hãy đấu tranh cho những gì các bạn yêu thích và đừng để bất kỳ sự tiêu cực nào ảnh hưởng đến các bạn", Elselehdar nhấn mạnh.

Tàu Ever Given có chiều dài khoảng 400 m, trọng lượng khoảng 224.000 tấn. Con tàu bất ngờ mất lái và chắn ngang kênh Suez vì gió mạnh. Tuy nhiên, các nhà điều tra muốn xác định liệu sự cố này có phải do gió không hay do lỗi con người.

Tàu Ever Given được giải cứu hôm 29/3 sau gần một tuần mắc cạn, khiến hơn 400 tàu hàng lớn nhỏ mắc kẹt ở cửa ngõ kênh Suez.

Tàu container Ever Given chặn kênh đào Suez (Ảnh: Maxar).

Tác giả: Thành Đạt

Nguồn tin: Báo Dân trí