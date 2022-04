Nữ 'thượng đế' vào quán làm tóc trộm cắp nhoay nhoáy, toàn bộ diễn biến bị camera ghi lại đầy bẽ bàng

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một vụ trộm cắp trong tiệm làm tóc tại Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội khiến cộng đồng mạng chú ý.

Clip: Nữ 'thượng đế' vào quán làm tóc, tiện tay trộm cắp nhoay nhoáy, toàn bộ diễn biến bị camera ghi lại đầy bẽ bàng

Cụ thể, vụ việc diễn ra vào khoảng 18h35 ngày 24/4 và được camera của cửa tiệm ghi lại. Lúc này, một vị khách nữ sau khi sử dụng dịch tại cửa tiệm đã đi ra khu vực giường gội đầu để rửa tay trước khi về.

Khi đó, ngay trên giường gội đầu đang có một chiếc túi xách màu đỏ.

Thấy sơ hở, người phụ nữ liếc nhìn xung quanh sau đó giả vờ đi lùi về gần chiếc túi "mục tiêu". Cô ta giả vờ lau tay, một tay còn lại nhanh chóng mở khóa túi, trộm tiền ở bên trong, rồi cho vào túi của mình. Sau khi đã đóng túi lại cẩn thận, người này ung dung rời đi.

Tuy nhiên, nữ "siêu trộm" đã không thể ngờ được toàn bộ hành vi xấu xí của cô đã bị camera ghi lại toàn bộ.

Đoạn video ngay sau khi được đăng tải đã khiến cộng đồng chú ý. Phần lớn đều lên án chỉ trích hành động xấu xí của nữ khách hàng. Dù không biết số tiền cô ta trộm đi là bao nhiêu nhưng xem đoạn clip "bóc mẽ" trên ai nấy "rùng mình" vì quá tinh vi và táo tợn.

"Thời buổi công nghệ, camera chạy năng suất lắm, trộm thành ra là lại làm ăn khó khăn",

"Đúng là xấu mặt. Mình xem cũng thấy ngượng thay bà cô trộm. Đang tư cách là khách hàng sau đó thì là kẻ xấu",

"Của thiên rồi cũng trả địa thôi. Chỉ còn cái tiếng xấu là ở lại.",...

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn