"Nữ thần bóng rổ" Trung Quốc gây sốt mạng xã hội: Mặt đã xinh, chơi bóng còn cực đỉnh

Video tổng hợp "nữ thần bóng rổ" xinh đẹp làm dậy sóng mạng xã hội Trung Quốc.

Chỉ xuất hiện ít phút trong đoạn clip được chia sẻ trên một diễn đàn, thế nhưng, "nữ thần bóng rổ" đã khiến không ít cư dân mạng phải trầm trồ bởi khoảnh khắc như "thần tiên tỷ tỷ" giáng trần, kèm theo đó là kỹ năng chơi bóng điêu luyện. Nhìn cách cô nàng dẫn bóng qua người, lừa bóng, vượt qua các chàng trai to cao xung quanh khiến người xem không khỏi trầm trồ.

Trong đoạn clip, với mái tóc dài buộc cao, áo hoodie rộng thùng thình, gương mặt xinh xắn của cô nàng càng thêm nổi bật. Ngoài đời, vẻ ngoài nhẹ nhàng, thanh nhã khó có thể liên tưởng đây là một "cao thủ" trong môn bóng rổ.

Sau khi đoạn clip trở nên viral, cư dân mạng đã nhanh chóng tìm ra danh tính của "nữ thần bóng rổ".

Theo đó, "nữ thần" này là Trọng Cầu Cầu, hiện đang sinh sống ở Quảng Châu, Trung Quốc. Sau khi clip Cầu Cầu chơi bóng rổ được chia sẻ, weibo của cô nàng đã có tới 600.000 người theo dõi.

Trên trang cá nhân, những bức ảnh đầy thần thái của Cầu Cầu cũng khiến cho tất cả phải ngỡ ngàng.