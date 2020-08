Nữ tạp vụ trình báo bị trộm hơn 240 triệu đồng và trên 3 lượng vàng

Bà C. trình báo bị mất trộm số tiền tích luỹ hơn 10 năm đi làm tạp vụ.

Ngày 4/8, Công an phường Định Hòa (TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) đã tiếp nhận trình báo của bà Lê Thị Mỹ C. (60 tuổi, ở trọ trên đường ĐX-67, phường Định Hoà) về việc bị trộm 247 triệu đồng cùng 3,4 lượng vàng tại phòng trọ.

Trước đó, chiều ngày 31/7, bà C. đi làm về phòng trọ và kiểm tra tài sản để trong tủ thì tá hoả phát hiện 247 triệu tiền mặt cùng 3,4 lượng vàng đã bị mất. Đáng chú ý, trong giỏ vẫn còn 3 triệu đồng chưa bị lấy đi.

Giỏ xách bà C. đựng tiền, vàng để trong tủ, kẻ gian đã để lại cùng với 3 triệu đồng.

Bà C. cho biết, số tiền và vàng bị mất là tài sản bà tích luỹ có được trong 11 năm đi làm tạp vụ, do bà không rành về thủ tục gửi ngân hàng nên tự cất giữ tại phòng trọ. Bà C. chuẩn bị mang số tiền về quê xây nhà dưỡng già thì bị mất trộm.

Hiện công an phường đã phối hợp cùng công an TP Thủ Dầu Một xuống lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí