Nữ sinh lớp 8 mang thai với nam sinh lớp 7 cùng trường

Chiều 7-2, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Quốc Thanh, Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Cà Mau, xác nhận đã có báo cáo về việc một nữ sinh lớp 8 mang thai 27 tuần tuổi với nam sinh cùng trường.

Trước đó, vào cuối tháng 6-2020, nữ sinh lớp 8 tên N.T.A.T. (14 tuổi; ngụ TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau) đang ở nhà thì nam sinh lớp 7 học cùng trường là N.C.G. (13 tuổi) sang chơi. Sau đó, cả hai xảy ra quan hệ tình dục.

Cuối tháng 7-2020, T. và G. quan hệ tình dục nhiều lần dẫn đến nữ sinh này mang thai, khi bị phát hiện đã 27 tuần tuổi.

Ngay sau khi nắm được vụ việc, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP Cà Mau đã hướng dẫn UBND xã An Xuyên xây dựng kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với cháu T. với nội dung là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị xâm hại tình dục. Đồng thời, xây dựng kế hoạch hỗ trợ can thiệp đối với nam sinh G. với nội dung hỗ trợ trẻ em vi phạm pháp luật.

Tác giả: VÂN DU

Nguồn tin: Báo Người Lao Động