Nữ sinh "bay như chim" sau khi bị ô tô tông trực diện, 1 giây trước đó cực khó hiểu

Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc va chạm giao thông kinh hoàng tại thị trấn Ninh Giang, Hải Dương. Một nữ sinh điều khiển xe đạp điện đang di chuyển trên tuyến đường đông đúc thì bất ngờ đánh lái, lấn sang làn đường ngược chiều. Đúng lúc này, một chiếc ô tô đang lao tới tông thẳng vào nữ sinh này.

Nữ sinh bay như chim sau va chạm với ô tô

Vụ va chạm mạnh khiến nữ sinh bay lên cao trước khi ngã xuống đất, chiếc xe đạp điện thì vỡ vụn ngay tức khắc. Theo cập nhật của người đăng tải clip, nữ sinh bị thương khá nặng.

Với phần hình ảnh rõ từ camera có thể thấy vụ tai nạn xảy ra là do lỗi của nữ sinh điều khiển xe đạp điện vì lấn làn, di chuyển với tốc độ nhanh. Tài xế ô tô cũng bị chỉ trích vì di chuyển không cẩn thận ở đoạn đường đông học sinh dẫn đến không phản ứng kịp trước tình huống bất ngờ.

- "Các em học sinh đi xe đạp điện sợ lắm, mấy lần tôi suýt gặp hoạ vì cách tham gia giao thông tự nhiên như ở nhà của các em rồi. Đi thế kia thì không ô tô nào tránh được, tai nạn là điều dễ hiểu".

- "Phụ huynh không nên cho con tự đến trường bằng xe đạp điện, rất nguy hiểm. Bỏ một chút thời gian đưa đón con nhưng đổi lại được an toàn. Ở độ tuổi còn đi học thì nhận thức về an toàn giao thông còn kém, phản ứng cũng không nhanh đâu".

- "Ô tô cũng đi nhanh thì mới đâm như thế kia. Ở những đoạn đường gần trường học thì di chuyển chậm thôi vì học sinh chúng sang đường không nhìn, đi dàn hàng ngang rất nhiều".



Tác giả: Quỳnh Thư

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc