Nữ quản lý dùng nhân viên xinh đẹp "câu" khách đến quán bar để "chặt chém"

Ngày 11-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Đống Đa (TP Hà Nội) cho biết Cơ quan này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, trú tại quận Hà Đông, TP Hà Nội) cùng 17 bị can khác về hành vi Cướp tài sản, xảy ra tại quán Magic Lounge - 106 Tôn Đức Thắng, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa.

Bị can Nguyễn Thị Minh Trang - Ảnh: Công an cung cấp

Theo tài liệu điều tra, năm 2019, các đối tượng Vũ Anh Hoàng (SN 1991, trú tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội), Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, quận Đống Đa), Lê Thị Hiền (SN 1983, trú tại quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) góp hơn 2 tỉ đồng để mở quán Magic Lounge, kinh doanh đồ uống, "bóng cười". Trong quá trình hoạt động, tháng 3-2020, chủ quán ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang lên chương trình hoạt động cho quán Magic Lounge với mục tiêu phải đạt được doanh thu trên 1,6 tỉ đồng/tháng.

Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình hoạt động của quán có nội dung tìm kiếm khách qua Tinder (ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội). Khi "săn" được khách đến quán, nếu thấy khách có tiền, nhân viên sẽ tìm cách đẩy thêm hoa quả, rượu, bia, "bóng cười"… nâng giá đồ để ép khách phải thanh toán hoặc để lại tài sản có giá trị. Từ tháng 1-2021, thành lập "đội bảo an" là các nhân viên nam chuyên xử lý các khách không chịu trả tiền.

Bên trong quán Magic Lounge - 106 Tôn Đức Thắng

Khoảng giữa tháng 3-2021, Trang hoàn thành tất cả mục tiêu đã ký trong hợp đồng nên nhóm cổ đông muốn ký thêm với Trang 1 hợp đồng mới, kéo dài 3 tháng. Nhóm cổ đông đưa ra mục tiêu doanh số gần 2 tỉ đồng/tháng và Trang được chia từ 6%-10%.

Trong quá trình kinh doanh quán, Trang tiếp tục xây dựng mô hình nhân sự và phân công vai trò, nhiệm vụ của các nhân viên. Trang đã phổ biến và yêu cầu nhân viên nữ xinh đẹp dùng các ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội như: Tinder, Facebook…. để làm quen với khách nam giới, gạ đến quán.

Trước khi khách đến, nhân viên sẽ bầy sẵn đồ. Sau khi khách ngồi một lúc, nhân viên nữ sẽ tìm cách trốn, để lại khách; cho đến khi khách đứng dậy, quán sẽ yêu cầu phải trả toàn bộ số tiền ăn uống trên bàn. Nếu khách không có tiền sẽ phải để lại tài sản giá trị. Còn đối với những khách không chịu trả tiền, từ quản lý đến "đội bảo an" sẽ lần lượt ra nói chuyện, đe dọa, ép khách phải trả tiền hoặc sẽ bị đánh đập.

Bước đầu, cảnh sát xác định với phương thức hoạt động táo tợn này, các bị can đã thực hiện 4 vụ Cướp tài sản của khách. Trong đó, các nạn nhân bị chiếm đoạt dưới hình thức ép thanh toán từ 10 triệu đồng-40 triệu đồng.

Tác giả: Nguyễn Hưởng

Nguồn tin: Báo Người Lao động