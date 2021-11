"Nữ quái" giả danh công an, lừa xin việc, đổi tiền mới

Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa phát đi thông báo tìm bị hại của bị can Ngô Thị Chinh (SN 1974, trú tại Đông Anh, Hà Nội).

Đối tượng Ngô Thị Chinh (Ảnh: Công an Hà Nội).

Theo đó, trung tuần tháng 10/2021, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Ngô Thị Chinh về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại Điều 174, Bộ luật Hình sự.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 4/2018 đến nay, Ngô Thị Chinh đã mạo danh là cán bộ công tác trong ngành công an để lừa đảo và chiếm đoạt hàng tỷ đồng của nhiều bị hại thông qua việc hứa hẹn xin việc làm và đổi tiền mới, đổi ngoại tệ.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đề nghị, ai là bị hại của bị can Ngô Thị Chinh liên hệ Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội; địa chỉ: 89 Trần Hưng Đạo, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội (gặp Điều tra viên Vũ Văn Bính, số điện thoại: 069.219.4084 hoặc 0971.649.888).

Tác giả: Phúc Lâm

Nguồn tin: Báo Dân trí