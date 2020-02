Nữ phóng viên VTV8 bị tát khi đang tác nghiệp ở Đà Nẵng

XEM VIDEO:

Your browser does not support the video tag.

Chiều 16/2, Công an phường Thanh Khê Đông (quận Thanh Khê) đã mời N.T.T.V. (37 tuổi) và H.D.H. (34 tuổi) đến lấy lời khai để làm rõ việc hành hung chị Phương Anh (phóng viên VTV8 tại Đà Nẵng).

Trước đó, tối 12/2, nữ phóng viên đang tác nghiệp tại gác chắn đường sắt ở quận Thanh Khê thì xuất hiện 2 người (1 nam, 1 nữa) chạy đến yêu cầu xóa hình ảnh trong máy quay.

Dù chị Anh giải thích đang làm nhiệm vụ cơ quan giao nhưng cả hai vẫn chửi bới trước sự chứng kiến của nhiều người đi đường. Chưa dừng lại, khi phóng viên này đi vào phòng của nhân viên trực gác chắn thì 2 người này tiếp tục xông vào hành hung.

Toàn bộ sự việc được camera tại đây ghi lại...

Hình ảnh đôi nam nữ chạy xe máy sai làn đường để chờ tàu

Trao đổi với VietNamNet chị Phương Anh cho biết, trước khi lao vào hành hung 2 người này chạy xe máy sai làn đường để chờ tàu.

“Hình ảnh được ghi lại thì họ lao vào hành hung và yêu cầu tôi xóa hình ảnh. Khi mọi người can ngăn, 2 người này ra ngoài và tiếp tục đe dọa, thậm chí có lời lẽ thách thức gọi công an..”.

Tại cơ quan công an, đôi nam nữ cho biết vì nghĩ phóng viên chụp ảnh mình vi phạm luật giao thông nên có những lời lẽ đe dọa, buộc chị Anh phải xóa hình ảnh.

Công an lấy lời khai cô gái tát nữ phóng viên

Khi yêu cầu không được chấp nhận, người phụ nữ đã xông vào đánh phóng viên ngay tại gác chắn Thanh Khê.

Vụ việc đang được Công an quận Thanh Khê củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Tác giả: Hồ Giáp

Nguồn tin: Báo VietNamNet