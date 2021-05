Nữ nhân viên xinh đẹp "thó" 17 chiếc điện thoại của chủ

Hoàng Anh là nhân viên tư vấn bán hàng tại cửa hàng điện máy Bá Lộc ở thị trấn Chư Ty (huyện Đức Cơ) do ông T.Đ. (SN 1975, trú tại thị trấn Chư Ty) làm chủ.

Trong quá trình làm việc tại đây, Hoàng Anh đã nhiều lần trộm cắp điện thoại trong cửa hàng để đem đi cầm cố lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Tính đến ngày 5/5, Hoàng Anh đã trộm tổng cộng 17 chiếc điện thoại tại cửa hàng. Thấy bị mất nhiều điện thoại, ông Đ. đã trình báo cơ quan công an.

Công an thị trấn Chư Ty phối hợp cùng Công an huyện Đức Cơ khẩn trương xác minh, điều tra và xác định Hoàng Anh chính là đối tượng trộm cắp. Tại cơ quan công an, đối tượng đã khai nhận hành vi của mình.

Hiện lực lượng công an đã thu hồi được 15 chiếc điện thoại để làm thủ tục trả lại cho người bị hại.

Tác giả: Phạm Hoàng

Nguồn tin: Báo Dân trí