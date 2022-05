Nữ giáo viên mất tích ở sông cùng 2 con nhỏ: Hình ảnh cuối gây ám ảnh

Sáng 10/5, ông Nguyễn Tiến Chức, Bí thư UBND xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương, cho biết cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể 3 mẹ con nữ giáo viên trên sông Thái Bình.

Chiếc địu chị T. dùng để buộc con gái 9 tháng vào mình rồi nhảy sông tự vẫn

Theo đó, khoảng 6h, thi thể bé gái 2 tuổi được tìm thấy đầu tiên, cách hiện trường 400m, ngược dòng nước. Gần 3 tiếng sau, chị V.T.H.T. và cháu bé 9 tháng tuổi cũng được tìm thấy, cách hiện trường 1km, theo chiều dòng chảy.

Trên VietNamNet thông tin, lãnh đạo Công an huyện Cẩm Giàng cho biết: Gia đình chị T. có yêu cầu cơ quan công an không mổ pháp y, vì xác định rõ đây là một vụ tự tử. Công an Cẩm Giàng đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức khám nghiệm và ban giao 3 nạn nhân cho gia đình lo hậu sự.

Một vị lãnh đạo xã Cẩm Văn đã kể lại, khi thi thể nữ giáo viên được tìm thấy, trên lưng vẫn địu con 9 tháng. Đứa con lớn 2 tuổi cũng tử vong, đôi dép nhỏ màu hồng lưu lại đầy ám ảnh. Nhìn cảnh tượng đó, không ai cầm được nước mắt xót xa.

Đôi dép màu hồng nhỏ xíu của bé gái 2 tuổi để lại trên bờ gây xót xa cho người dân

Trước đó, sáng 8/5, chị V.T.H.T. (31 tuổi, trú tại xã Cẩm Văn, H.Cẩm Giàng), giáo viên Trường mầm non Cao An, cho con gái nhỏ 9 tháng tuổi vào xe đẩy và dắt theo bé lớn hơn 2 tuổi đi ra khỏi nhà.

Sau đó, nữ giáo viên này nhắn nhiều tin nhắn lạ gửi đến người thân là mẹ, em gái và đồng nghiệp. Các tin nhắn có nội dung rất mơ hồ nhưng hàm ý là tạm biệt, báo hiệu điềm xấu.

Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khu vực bến đò ven sông Thái Bình đoạn qua địa phương có chiếc xe đẩy cùng một số đôi dép người lớn, trẻ em, 1 điện thoại iPhone 13, đã thông báo sự việc cho cơ quan chức năng. Hiện trường cho thấy, có dấu chân đi về phía mép nước.

Nghi ngờ chị T. nghĩ quẩn mang theo hai con nhỏ nhảy sông Thái Bình, chính quyền địa phương thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng của H.Cẩm Giàng, bố trí lực lượng tìm kiếm.

Lực lượng cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Hải Dương, Công an H.Cẩm Giàng, chính quyền địa phương cùng đội thợ lặn đã vào cuộc tìm kiếm tại khu vực xung quanh vị trí nghi 3 mẹ con ngã sông. Sau gần 2 ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể cả 3 mẹ con nạn nhân.

