Nữ du khách bị đuổi khỏi công viên vì mặc quần quá ngắn

Bailey Breedlove (sống ở Colorado, Mỹ) là một bà mẹ mắc chứng tự kỷ. Cô vừa cáo buộc bị một người quản lý và cảnh sát công viên hăm dọa chỉ vì mặc quần short quá ngắn. Sự việc xảy ra khi người này tới công viên giải trí Six Flags Frontier City ở thành phố Oklahoma.

Tờ New York Post dẫn lời Breedlove cho biết, cô suýt bị bắt tại công viên này. Sự việc xảy ra hôm 30/4 và đã được người phụ nữ mắc chứng tự kỷ chia sẻ trên Facebook mới đây.

Breedlove kể lại, một nữ cảnh sát của công viên đã la mắng con gái 11 tuổi của cô vì đi giày bánh xe để trượt xuống đồi. Sau đó, người này nắm lấy vai, xoay người lại và nói rằng quần short của Breedlove quá ngắn.

Nữ du khách đã kể lại sự việc tại công viên lên mạng xã hội, song phía công viên lại cung cấp thông tin hoàn toàn khác với những gì người này kể.

Dù nữ du khách cho rằng mình không phạm tội nhưng nhân viên cảnh sát vẫn đi theo Breedlove và la hét, gọi hỗ trợ. Người quản lý của công viên xuất hiện, miệt thị cơ thể của Breedlove.

Cô được thông báo phải mua quần mới để tiếp tục vui chơi trong công viên. Khi du khách này chấp nhận bị áp giải về phía lối vào, nữ cảnh sát rút còng tay và yêu cầu cô xuất trình giấy tờ tùy thân. Sau khi xem xét, người phụ nữ này bị cấm đến công viên trong 5 năm.

Lên tiếng về vụ việc này, phát ngôn viên của công viên Six Flags cho biết, ban đầu nữ du khách này bị ngăn lại vì chiếc quần short để lộ một phần mông. Về việc cô bị áp giải khỏi công viên là do hành vi chống đối của cô với cảnh sát, nhân viên và những vị khách có mặt tại đó.

"Six Flags không miệt thị cơ thể và không yêu cầu khách rời khỏi công viên vì độ dài của quần short", người phát ngôn nói thêm

Mặc dù, nữ du khách này có cơ hội để thay quần hoặc che phần lộ ra nhưng cô lại từ chối. Thay vào đó, cô lại đáp trả bằng những lời thô tục, xúc phạm.

Theo website của công viên, để phù hợp với môi trường dành cho gia đình và vì lý do an toàn, Six Flags đã đưa ra các quy định về trang phục. "Trang phục phù hợp phải được mặc trong công viên mọi lúc, bao gồm cả áo sơ mi và giày dép. Quần áo, hình xăm có ngôn ngữ hoặc hình ảnh xúc phạm không được phép", website công viên ghi rõ.

Tác giả: Phương Hà

Nguồn tin: Báo Dân trí