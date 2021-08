Nữ diễn viên dùng nọc độc bò cạp dưỡng da

Theo Page Six, nữ diễn viên người Anh - Kate Beckinsale - thông báo trở thành đại diện cho thương hiệu mỹ phẩm chuyên sử dụng nọc độc của bọ cạp xanh trong các dòng sản phẩm làm đẹp, chống lão hóa da cho phụ nữ.

Cô cũng chia sẻ với người hâm mộ về bí quyết làm đẹp bằng nọc độc bò cạp xanh trong khoảng thời gian dài với các sản phẩm như kem phục hồi, kem dưỡng ban đêm, huyết thanh, mặt nạ dưỡng ẩm...

Nữ diễn viên Kate Beckinsale. Ảnh: WWD.

Kate chia sẻ trên trang cá nhân: "Nọc độc của bò cạp xanh đã được chứng minh lâm sàng giúp kích thích sản xuất collagen tự nhiên chống lại các gốc tự do, giúp tái tạo các triệu chứng của da bị tổn thương và làm mờ vết nhăn trên gương mặt".

Tuy nhiên, việc chia sẻ về bí quyết làm đẹp của nữ diễn viên người Anh nhận ý kiến trái chiều. Nhiều người nhận định nọc độc của bò cạp xanh chỉ được sử dụng trong lĩnh vực y tế, chưa có những nghiên cứu trong việc chăm sóc da.

Số còn lại cho rằng các sản phẩm của công ty mỹ phẩm MRVL Skin Solutions chưa được cấp bằng sáng chế từ các hiệp hội quốc tế.

Tài khoản @adamson2441 bày tỏ trong bài viết của nữ diễn viên: "Tôi thật sự chưa tin tưởng về các sản phẩm làm đẹp từ nọc độc của bò cạp xanh. Chưa bao giờ nghe Kate Beckinsale chia sẻ về bí quyết này trước đây, chỉ đến khi cô ấy trở thành đại diện cho thương hiệu. Liệu những loại mỹ phẩm này có an toàn cho làn da".

Nọc độc của bò cạp xanh được sử dụng trong lĩnh vực làm đẹp. Ảnh: Healthy Care.

Ngoài ra, một cách làm đẹp khác cũng từng nhận nhiều tranh cãi trên các diễn đàn. Dưỡng da bằng máu (Vampire Facial) là một trong những phương pháp làm đẹp độc đáo và gây tranh cãi.

Nó được biết đến nhiều hơn khi Kim Kardashian chia sẻ đang dưỡng da theo cách này trong show truyền hình Keeping Up with the Kardashians.

Theo Independent, dưỡng da bằng máu hiện bị giám sát chặt chẽ hơn sau vụ 2 khách hàng sử dụng dịch vụ này ở New Mexico (Mỹ) dương tính với HIV. Điều này sẽ tăng nguy cơ lây nhiễm cho những người khác.

Sau đó, Kim Kardashian cũng thừa nhận cô cảm thấy hối hận khi làm đẹp bằng phương pháp này. Cô mô tả nó rất thô bạo và gây đau đớn.

"Trước khi làm, tôi phát hiện mình mang thai. Vì thế, tôi không thể sử dụng kem gây tê hay thuốc giảm đau", ngôi sao người Mỹ viết.

Tiến sĩ Darren McKeown cho biết Vampire Facial là phương pháp gây tranh cãi trong giới làm đẹp: "Người thực hiện lấy máu từ bệnh nhân. Sau đó, máu được xử lý trong máy ly tâm để chiết xuất ra huyết tương có chứa tiểu cầu và các yếu tố tăng trưởng. Họ dùng thứ này tiêm lại vào mặt".

Phương pháp làm đẹp bằng máu của Kim Kardashian. Ảnh: ELLE.

