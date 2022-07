Nữ chủ quán cà phê bị tấn công dã man vì diện nhiều trang sức

Ngày 15/7, Công an quận 7, TPHCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam Lê Thanh Trọng (26 tuổi, ngụ huyện Bến Lức, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Theo lời khai của Trọng, sáng 6/7, đối tượng này thủ sẵn một con dao trong người với ý định đi cướp tài sản của bà N.T.T.T. (62 tuổi) – chủ quán cà phê trên đường 81, phường Tân Quy, quận 7.

Trọng cho biết, bản thân ở nhà trọ trên đường 79, phường Tân Quy (gần quán cà phê của bà T.). Đối tượng này từng đến quán cà phê của bà T. và thấy người phụ nữ này đeo nhiều trang sức vàng, thêm vào đó do bản thân nợ nần quá nhiều không có khả năng chi trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định đi cướp.

Đối tượng Lê Thanh Trọng vào thời điểm bị bắt giữ.

Sáng 6/7, Trọng đi bộ từ nhà trọ đến quán của bà T. rồi ngồi uống cà phê tại bàn đợi thời cơ.

Lợi dụng lúc quán vắng khách, Trọng giả vờ đi vệ sinh rồi lén dùng tay bóp cổ, khống chế bà T., mặc nạn nhân van xin, đối tượng liên tục đánh, đấm vào đầu người phụ nữ.

Khi bà T. kêu lên thì Trọng dùng dao đâm vào hông người này rồi lấy đi tài sản gồm một chiếc lắc tay vàng, hai vòng tay vàng và một sợi dây chuyền. Ngay sau đó, Trọng đi bộ về nhà trọ và lấy xe máy tẩu thoát.

Về phần bà T., do được phát hiện và đưa đi cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

Sau khi gây ra vụ cướp, Trọng điều khiển xe máy về quê, rồi ghé vào một tiệm vàng ở huyện Bến Lức, tỉnh Long An để bán số tài sản vừa cướp được với giá trị hơn 24 triệu đồng.

Có tiền, Trọng lại điều khiển xe máy về lại TPHCM để chuộc lại điện thoại đang cầm ở tiệm cầm đồ với số tiền hơn 20 triệu đồng.

Ngày 7/7, Lê Thanh Trọng mang số tiền còn lại đi làm tại một văn phòng công ty bất động sản ở quận 10 thì bị trinh sát Đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7 bắt giữ. Tại cơ quan công an, Trọng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

