Nữ cán bộ "tố" bị Phó Giám đốc Sở xâm phạm rồi lại rút đơn

Một Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên bị nữ cán bộ cấp dưới tố đã có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự.

Theo Công an tỉnh Thái Nguyên, khoảng 20h ngày 3/8, Công an thành phố Thái Nguyên nhận được Đơn trình báo và đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can của chị N.T.T. - cán bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên.

Trong đơn chị T. trình bày việc ông Đ.D.A. - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên có hành vi xâm phạm nhân phẩm, danh dự của chị và chị T. đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều Công an thành phố Thái Nguyên khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông A. về hành vi trên.

Sau khi tiếp nhận đơn của chị T., Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thái Nguyên đã tiến hành các biện pháp điều tra, xác minh theo quy định.

Tuy nhiên, sau đó, chị T. đã đến cơ quan công an nộp đơn xin rút yêu cầu khởi tố. Cơ quan công an đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên vụ việc này và đang phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết theo đúng quy định.

Liên quan đến vụ việc trên, theo thông tin chính thức từ Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên, vào sáng 5/8, Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nhận được báo cáo của cơ quan chức năng có nội dung liên quan đến đạo đức, lối sống của ông A., thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sau khi xem xét, Thường trực Tỉnh ủy đã thống nhất giao Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy phối hợp với các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ để kịp thời xử lý theo đúng quy định về kỷ luật trong Đảng và pháp luật của Nhà nước.

"Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên khẳng định, đối với bất kỳ đảng viên nào trong Đảng bộ, nếu có vi phạm sẽ bị xem xét, xử lý nghiêm minh theo đúng quy định, đảm bảo sức răn đe trong toàn Đảng bộ" - một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy nói thêm.

Tác giả: Nguyễn Trường

Nguồn tin: Báo Dân trí