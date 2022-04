NSƯT Quang Tèo giới thiệu vườn cây có giá trị trong căn biệt thự tiền tỷ ở Thạch Thất

Mới đây trên trang cá nhân, NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) chia sẻ một đoạn clip giới thiệu về khu vực sân vườn trong căn biệt thự của gia đình anh ở Thạch Thất (Hà Nội).

Vì rất tâm huyết với cơ ngơi mới này nên NSƯT Tiến Quang đã chăm chút cẩn thận từng góc nhỏ trong ngôi nhà. Khu vực sân vườn dẫn vào căn biệt thự được trồng rất nhiều cây ăn quả đẹp mắt, có giá trị.

Anh tâm đắc giới thiệu với mọi người cây bưởi cổ thụ mà "60 năm sống trên đời tôi chưa thấy cây bưởi nào to và cao như thế này, chắc chắn nhiều người cũng giống tôi", NSƯT Quang Tèo nói.

Nam nghệ sĩ tiết lộ thêm đây là giống bưởi chua, gốc cây lớn hơn một vòng ôm của anh. Ngoài ra, khu vườn của anh còn một cây bưởi đang sai trĩu quả, có mùi thơm đặc biệt nhưng không hái mà chỉ để ngắm chơi.

Những loại cây như mít, dâu da đất... cùng rất nhiều cây cỡ lớn khác được anh mang về từ nhiều nơi khác nhau và trồng trong khu vườn của gia đình.

Nhìn cây cối trong khu biệt thự của NSƯT Quang Tèo, rất nhiều người đã trầm trồ khen ngợi và đồn đoán giá trị của nó: "Nhìn cây cối thích quá", "Vườn cây đã thật ạ", "Cố gắng phấn đấu để sau này được như chú", "Vườn cây này có giá trị lắm chứ không phải vừa đâu"...

NSƯT Tiến Quang (Quang Tèo) giới thiệu về khu sân vườn trong căn biệt thự ngoại hình Hà Nội

Ngoài ra, NSƯT Quang Tèo còn mới được tặng một cây hoa giấy "khủng" rất đẹp mắt

