"Nóng" trách nhiệm của Giám đốc Sở NN-PTNT Bình Phước ở nghị trường

Kinh tế của tỉnh Bình Phước 6 tháng đầu năm tăng trưởng khá, ước đạt 6,91%, đứng thứ 2 vùng Đông Nam Bộ và thứ 35 so với cả nước. Khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 18,7%, trong đó công nghiệp tăng 21,75%, tiếp tục giữ vai trò động lực tăng trưởng của tỉnh. Lĩnh vực dịch vụ đã khởi sắc trở lại, tăng trưởng 3,88%... Ước thu ngân sách 6 tháng đầu năm thực hiện 7.250 tỉ đồng; xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, ước 6 tháng đầu năm đạt 1 tỉ 953 triệu USD, tăng 23,26% so cùng kỳ, đạt 50,74% so kế hoạch năm. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt 1 tỉ 260 triệu USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 6 tháng đầu năm ước đạt 12.618 tỉ đồng, đạt 34,8% so kế hoạch, tăng 13% so cùng kỳ năm 2021; ước giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 là 2.190 tỉ đồng, đạt 30,7% so với chỉ tiêu Chính phủ giao và đạt 30% so kế hoạch tỉnh giao...