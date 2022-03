NÓNG: Lính dù Nga ồ ạt tiến quân cách Kiev chỉ 10 km - Nhiều máy bay Ukraine bị bắn rơi!

Cụ thể ít giờ trước Bộ Quốc phòng Nga ra tuyên bố như sau:

"Các đơn vị của VDV đã thực hiện một cuộc hành quân ở khu vực Kiev, vượt qua một chướng ngại nước - họ đã phát hiện và tiêu diệt các máy bay không người lái của đối phương trong quá trình này".

Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đăng tải video về cuộc hành quân.

Video về cuộc hành quân vượt sông và bắn rơi UAV của lính dù Nga được Bộ Quốc phòng nước này đăng tải ít giờ trước.

Quân đội Nga dẫn lời của chỉ huy nhóm quân nói trên có tên Alexei cho biết nhân sự và khí tài của VDV đã hành tiến vượt qua "chướng ngại nước" (một con sông nhỏ) trên cầu phao dã chiến và tiếp tục di chuyển đến khu vực quy định.

Trong quá trình di chuyển, radar của tổ hợp phòng không di động Strela của VDV đã phát hiện các máy bay không người lái (UAV) trinh sát và tấn công của đối phương và khai hỏa tiêu diệt:

"Chúng (các tổ hợp Strela) đã bắn rơi 2 chiếc (UAV). Một chiếc xuất kích chiến đấu, chiếc thứ hai trinh sát. Bộ đội cơ giới của chúng tôi đã phối hợp nhịp nhàng - vì tất cả đều có kinh nghiệm... và ai cũng biết nhiệm vụ của mình và nhiệm vụ của đồng đội".

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã trình diễn việc triển khai hệ thống thông tin liên lạc di động. Trong hơn 1 tháng chiến dịch quân sự ở Ukraine các hệ thống loại này đã giúp thông tin liên lạc được liên tục giữa các sở chỉ huy và các đơn vị dù.

Cần lưu ý rằng trong video dài hơn 1 phút nói trên, địa điểm diễn ra cuộc vượt sông đã được tiết lộ - nó nằm ở ngoại vi của thị trấn Zalissya, chỉ cách thủ đô Kiev của Ukraine khoảng 10 km về hướng đông bắc.

Rất có thể nhóm quân dù Nga đã tới khu vực tập trung hàng trăm xe tăng và xe bọc thép này từ cụm quân ở Nova Basan, Chernihiv và xa hơn là hướng Sumy (Sumi).

Trong một diễn biến liên quan, báo cáo mới nhất của Quân đội Nga cho biết họ đã bắn rơi 4 cường kích Su-24 ở khu vực Chernihiv.

Cùng với hành động quân sự mới này, cần xem xét lại các tuyên bố của Moscow rằng họ đang chuyển hướng chiến lược sang miền đông Ukraine cũng như của Kiev rằng quân Nga đang rút lui hoặc án binh bất động trong vị trí phòng thủ xung quanh thủ đô.

Khu vực tập trung lực lượng VDV của Nga ở đông bắc Kiev.

Tác giả: Hoài Giang

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị