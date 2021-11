Nóng: Đã bắt được đối tượng đâm tài xế Grab Bike, cướp xe giữa ban ngày ở Bình Dương

Ngày 8/11, Công an TX.Tân Uyên (Bình Dương) thông tin đối tượng dùng dao đâm tài xế Grab Bike cướp xe và nhiều tài sản có giá trị xảy ra vào trưa ngày 13/10 tại phường Hội Nghĩa, TX.Tân Uyên là Lê Hồng Mạnh (20 tuổi, quê Thanh Hoá) đã bị bắt giữ tại Thanh Hoá.

Đối tượng bị công an TX.Tân Uyên phối hợp cùng công an tỉnh Thanh Hoá bắt giữ khi đang lẩn trốn tại quê vào đêm ngày 7/11. Bước đầu, đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Chiếc xe mà đối tượng cướp của tài xế Grab Bike.

Hiện đối tượng đang bị Công an tỉnh Thanh Hoá tạm giữ để điều tra, làm rõ hành vi Cướp tài sản. Công an TX.Tân Uyên đang tiến hành cùng công an Thanh Hoá di lý đối tượng vào Bình Dương để điều tra làm rõ.

Trước đó, khoảng 8h30 ngày 13/10, anh C (tài xế Grab Bike) đang lưu thông trên quốc lộ 1A (quận 12, TP.HCM) thì có một nam thanh niên vẫy xe. Nam thanh niên nói mới ngoài quê vào và nhờ anh C. chở về Bình Dương, khi đến nơi sẽ lấy tiền của người thân để trả.

Đến khoảng gần 9h30, khi đi đến đoạn đường vắng trong gần lô cao su thuộc phường Hội Nghĩa (thị xã Tân Uyên), nam thanh niên cho rằng đã đi sai đường và yêu cầu anh C quay đầu xe. Khi anh C quay xe thì bất ngờ bị đối tượng rút dao đâm.

Bị đâm, anh này ngã xuống đường và tri hô cướp, cướp… Kẻ cướp lấy xe và các tài sản khác rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Tác giả: Yến Nhi

Nguồn tin: Trí Thức Trẻ