Nóng: Cục Cảnh sát hình sự chỉ đạo các địa phương rà soát đơn tố cáo liên quan tiền từ thiện

Trước đó, Công an TP HCM xác nhận đã nhận đơn tố cáo của ông Huỳnh Minh Hưng - tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng - tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng là Tổng Giám đốc Công ty Đại Nam về hành vi "làm nhục người khác", "vu khống", và "đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông". Vợ chồng ca sỹ Thuỷ Tiên cũng đã nộp đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, bịa đặt, đưa thông tin không chính xác nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của ca sĩ Thủy Tiên và gia đình. Ngoài ra, nam danh hài Hoài Linh cũng đã có đơn tố cáo bà Phương Hằng lên công an. Bên cạnh đó, ca sĩ Vy Oanh làm đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng lên Công an TP.HCM vì cho rằng bà xúc phạm danh dự, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và người thân.