Nóng: Công Vinh livestream khẳng định sẽ sao kê đầy đủ và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu Thuỷ Tiên có 320 tỷ

Tối 5/9, cựu cầu thủ Lê Công Vinh livestream trên trang fanpage cá nhân để nói về tin đồn "ăn chặn" số tiền kêu gọi cứu trợ miền Trung vừa qua. Trên sóng gần 150 nghìn người xem trực tiếp, ông xã Thuỷ Tiên cho biết anh phải lên tiếng để bảo vệ vợ trước những đồn đoán vô căn cứ của cộng đồng mạng.

Cựu cầu thủ xứ Nghệ chia sẻ: "Nói vợ tôi dùng 2 số tài khoản là vu khống. Chứng cứ tất cả vợ tôi đều ghim trên Facebook và tất cả phương tiện truyền thông, đều là số tài khoản đó... Chúng tôi mà có 320 tỷ sau chuyến đi vừa rồi, chúng tôi sai thì sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật".

Ông xã Thuỷ Tiên cũng khẳng định: "Chúng tôi có nói là không sao kê đâu. Chúng tôi sẽ sao kê đầy đủ những gì trước và sau từ thiện để mọi người xem sự thật có phải là như vậy hay không. Chúng tôi cần chứng minh với những người tin tưởng. Chúng tôi không thể đánh đổi những gì gây dựng nên, để vì chuyện không sao kê mà đánh mất hết... Nói gì để ảnh hưởng đến danh dự người khác là phải có bằng chứng".

Tôi là chồng, tôi không bao giờ để người khác ăn hiếp vợ tôi như vậy. Tôi sẽ làm mọi thứ để chứng minh tất cả những gì vợ tôi bỏ công sức ra làm là hoàn toàn chính xác. Chúng tôi không bao giờ đánh đổi tất cả mọi thứ, không bao giờ vì việc từ thiện hay không dám sao kê mà để ảnh hưởng. Chúng tôi mất nghề cũng được nhưng danh dự không được ai chà đạp".

Your browser does not support the video tag.

Công Vinh chính thức lên tiếng về tin đồn kêu gọi được 320 tỷ, khẳng định nếu sai sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật

Trong livestream dài 12 phút, Công Vinh tuyên bố: "Những người tin tưởng Vinh và vợ Vinh, hãy chờ chúng tôi đến lúc sao kê hết trước và sau khi đi từ thiện. Đến khi mọi việc sáng tỏ, lúc đó mọi người quay lưng lại, tẩy chay hay kiện cáo, hay pháp luật vào cuộc, Vinh đều đồng ý hết. Vinh chấp nhận tất cả mọi thứ. Vinh khẳng định rằng sẽ chịu hoàn toàn trước pháp luật nhưng mọi người đừng vì 1 câu nói của ai đó chưa có chứng cứ mà lên chửi bới, nghi ngờ... Mọi người hãy cho Vinh và vợ cơ hội lên tiếng nói sau khi sau khi sao kê xong.

Mọi người cũng biết rồi, Vinh muốn là người thật việc thật, ra tận ngân hàng đàng hoàng. Bây giờ dịch ai cũng ở nhà chứ đâu có thể ra đường được. Mọi người nói Vinh có thể sao kê online, cái đó chỉ là một vấn đề. Vinh còn rất nhiều giấy tờ khác nữa. Mọi người hãy đợi Vinh và Tiên sao kê ngân hàng xong, đưa lên cho tất cả thấy sự thật có phải như vậy không. Lúc đó, người mà đã vu khống Vinh, vu khống vợ Vinh có chịu trách nhiệm trước pháp luật không, hay chỉ nói mơ thôi?"

Hiện tại, chia sẻ của Công Vinh vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng.

Cựu cầu thủ tuyên bố sẽ sao kê, minh bạch tất cả mọi thứ để chứng minh cho mọi người thấy vợ chồng anh không "ăn chặn" tiền từ thiện

Những ngày qua, Thuỷ Tiên bị đồn kêu gọi được 320 tỷ tiền từ thiện chứ không phải 177 tỷ

Tác giả: MON

Nguồn tin: Nhịp sống Việt