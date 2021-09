NÓNG: Công an Hà Nội ra thông báo mới nhất về quy trình xét duyệt, cấp giấy đi đường

* Lưu ý: - Công an Thành phố đăng tải các hệ thống biểu mẫu trên Cổng Thông tin điện tử Thành phố, Cổng giao tiếp Thành phố và Cổng Thông tin điện tử Công an Thành phố. - Đề nghị cá nhân sau khi được cấp Giấy đi đường/ Thẻ đi mua hàng thiết yếu chủ động khai báo y tế qua Website: https://suckhoe.dancuquocgia.gov.vn trước khi ra đường, tham gia giao thông. - Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên hệ đường dây nóng của Công an Thành phố: 069.2194.299.