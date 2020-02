“Nổi sóng” mạng: Y tá loạng choạng bước ra từ khu cách ly virus corona khiến dân mạng xúc động

Your browser does not support the video tag.

Cư dân mạng Trung Quốc đang lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một nữ y tá loạng choạng bước ra khỏi khu vực cách ly tại bệnh viện Y học Cổ truyền Miên Trúc (tỉnh Tứ Xuyên). Nhân vật chính trong video là Tang Shan, theo Tiền Phong đưa tin.

Khi người ở gần muốn tới giúp, nữ y tá lập tức ngăn lại: “Đừng lại gần tôi” vì sợ lây nhiễm chéo.

Đoạn video thu hút hơn 12 triệu lượt xem trên các trang mạng xã hội lớn ở Trung Quốc và hàng trăm nghìn bình luận bày tỏ sự xúc động.

Nữ y tá gặp khó khăn trong việc di chuyển sau khi rời khỏi khu vực cách ly.

Khi biết đoạn video về mình lan truyền mạnh mẽ trên mạng, Tang Shan - nữ y tá của Bệnh viện Y học Cổ truyền Miên Trúc chia sẻ: “Cảm ơn vì đã quan tâm. Nhưng đây đơn giản là công việc và chúng tôi không muốn được chú ý quá nhiều”.

Tang Shan nói thêm hôm đó cô rời khỏi khu vực cách ly để hỗ trợ đồng nghiệp xử lý rác thải. Clip do một người dân quay và chia sẻ lên mạng.

Theo Zing.vn lược dịch, sau khi mặc quần áo bảo hộ trong thời gian dài, nữ y tá gặp khó khăn trong việc di chuyển, hơi nước đọng trên kính khiến mắt cô mờ đi, khó quan sát xung quanh.

Trước sự cấp bách của công tác phòng chống dịch Covid-19, Tang được bộ phận y tế địa phương chuyển đến một điểm theo dõi cách ly. Cô thường đi làm vào khoảng 7h sáng và trở về nhà vào tối muộn.

Nữ y tá hy vọng với sự đồng lòng và nỗ lực của mọi người, dịch bệnh sẽ sớm được dập tắt để ai cũng có thể ra ngoài, thoải mái hít thở không khí trong lành.

Tác giả: Phong Vân (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Người đưa tin