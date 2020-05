Nói lời yêu đương với phụ nữ góa chồng rồi đào mỏ

Đối tượng đó là Nguyễn Văn Thanh (39 tuổi), ngụ xã Hưng Yên, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Sáng 30/5, Công an thành phố Rạch Giá (tỉnh Kiên Giang) cho biết, đơn vị đang hoàn tất thủ tục bàn giao vụ án cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang để tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với Nguyễn Văn Thanh.

Theo kết quả điều tra, mặc dù Thanh đã có vợ con, nhưng vẫn lợi dụng vào sự nhẹ dạ của những phụ nữ góa chồng, lân la xin số điện thoại, kết bạn zalo nhắn tin làm quen rồi nói lời yêu đương.

Để tạo lòng tin, Thanh tự giới thiệu mình là Thạc sĩ, Kỹ sư, Giám đốc công ty…, có gia đình định cư ở nước ngoài và bản thân chưa lập gia đình. Vì vậy, chị Nguyễn Thị Ngọc V. (25 tuổi, ngụ huyện An Biên, Kiên Giang) và nhiều phụ nữ khác đã sập bẫy của Thanh.

Cuối năm 2019, biết chị Vân có ý định mua nhà, Thanh nói sẽ hùn tiền cùng chị này mua nhà cùng xây tổ ấm với nhau. Chị V. tin tưởng nên giao số tiền gần 500 triệu đồng cho Thanh (để mua nhà tại TP. Rạch Giá).

Đối tượng Nguyễn Văn Thanh

Sau khi lấy được tiền, Thanh không mua nhà mà sử dụng tiền để trả nợ và tiêu xài cá nhân. Đợi mãi không thấy nhà đâu, trong khi Thanh vẫn “bóng chim tâm cá”.

Qua dò hỏi người quen, chị V mới phát hiện hóa ra nhà Thanh ở cách nhà mình chỉ có 05km và đã có vợ con.

Biết gặp phải tên gian manh nên chị V. đã đến Công an TP. Rạch Giá (là địa phương mà chị V. đưa tiền cho Thanh mua nhà) để trình báo. Đến ngày 13/3, Thanh bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Rạch Giá bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản cho đến nay.

Được biết ngoài vụ lừa đảo chị V, Thanh còn lừa đảo 3 người phụ nữ khác ở với thủ đoạn tương tự chiếm đoạt số tiền gần 200 triệu đồng và 4 lượng vàng 24K.

Còn nhớ ngày 19/3, Công an Q. Thủ Đức, TP.HCM điều tra làm rõ vụ một người phụ nữ đến trình báo bị gã trai lạ quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt tiền. Nạn nhân là chị N.T.T (44 tuổi, ngụ Q. Thủ Đức).

Chị T lên mạng xã hội zalo quen biết một đối tượng tự xưng tên Ole Morgan, quốc tịch Mỹ. Đối tượng này giới thiệu với chị T rằng hắn là kỹ sư dầu khí làm việc tại Alaska và rất cảm mến những người phụ nữ Việt Nam, muốn tìm một người để xây dựng hạnh phúc gia đình.

Vì vậy, khi hắn nói cần gấp 1.700 USD để đóng chi phí trong thời gian nghỉ phép về Việt Nam, chị T vẫn răm rắp làm theo. Đến khi tiền đã chuyển nhưng người tình trên mạng chờ “dài cổ” vẫn biệt tăm, chị T mới biết bị lừa và đến công an trình báo.

Tác giả: Thu Hòa

Nguồn tin: Báo Đất Việt