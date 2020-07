Nổ súng sau vụ va chạm giao thông tại Thanh Hóa

Một số người dân và người của nhà xe cãi vã nhau sau vụ va chạm giao thông. Ảnh cắt từ clip

Ngày 1/7, tin từ Công an huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa cho biết cơ quan này đang tiến hành điều tra, làm rõ một vụ nổ súng xuất phát từ mâu thuẫn giữa một nhóm người ở thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) và người của Nhà xe H.Th..

Theo thông tin ban đầu trên Dân trí, ngày 30/6, tài xế một chiếc ôtô khách mang BKS 36B-035.xx của Nhà xe H.Th. có xảy ra mâu thuẫn với một số người dân ở thị trấn Sao Vàng (huyện Thọ Xuân), xuất phát từ việc chiếc xe này có va chạm giao thông với người dân nhưng không dừng lại giải quyết.

Cho rằng tài xế ôtô khách bỏ chạy, người dân đã đuổi theo và chặn chiếc xe này lại tại đoạn đường nối Quốc lộ 47 với đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Xuân Phú (huyện Thọ Xuân) và yêu cầu tài xế xe khách xuống giải quyết.

Sau khi chặn xe khách, giữa 2 bên đã lao vào đôi co, cãi nhau kịch liệt. Một lúc sau, bất ngờ có 1 người đàn ông xuất hiện rút súng bắn chỉ thiên rồi xông vào truy đuổi nhóm người dân ở thị trấn Sao Vàng. Nghe tiếng súng nổ, nhiều người dân đã giật mình bỏ chạy tán loạn.

Thanh niên đưa tin, nhận được tin báo, Công an xã Xuân Phú đã có mặt tại hiện trường và xác định có người bị thương nhẹ, nhưng không phải do súng bắn mà do ẩu đả trước đó.

Nhận thấy vụ án có tính chất phức tạp, sau khi lập biên bản hiện trường, Công an xã Xuân Phú đã chuyển toàn bộ hồ sơ, vụ việc cho Công an H.Thọ Xuân điều tra, làm rõ. Ngày 1/7, một lãnh đạo Công an H.Thọ Xuân cho biết, đơn vị này đang tiến hành điều tra, truy xét từng người có liên quan, nhưng chưa bắt giữ ai.

