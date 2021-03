Nổ súng làm 1 người chết, 2 người bị thương nặng

Phía bên ngoài hiện trường vụ nổ súng. (Nguồn: congan.com.vn)

Ngày 17/3, Thượng tá Phạm Thế Kim, Phó Trưởng Công an thành phố Mỹ Tho (tỉnh Tiền Giang) cho biết Công an thành phố Mỹ Tho đang phối hợp các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh Tiền Giang điều tra làm rõ vụ nổ súng xảy ra tại quán karaoke XO, ở đường Nguyễn Minh Đường (xã Đạo Thạnh, thành phố Mỹ Tho) làm 1 người chết và 2 người bị thương nặng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng 1 giờ ngày 17/3, Nguyễn Thanh Hải (còn gọi là Hải Bạch, sinh năm 1988, trú tại Phường 2, thành phố Mỹ Tho) cùng một người tên Triều (biệt danh là Triều “điên”) đến quán karaoke để hát cùng nhóm bạn.

Một lúc sau, mọi người nghe thấy tiếng súng nổ trong phòng hát của nhóm này.

Sau đó, Nguyễn Thanh Hải được xác định là đã tử vong, còn Triều và một người nữa bị thương và được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện./.

Tác giả: Hữu Chí

Nguồn tin: vietnamplus.vn