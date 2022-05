Nổ nhà máy hoá chất ở Slovenia, 11 người thương vong

Vụ nổ xảy ra vào ngày 12/5 tại nhà máy Melanin ở thị trấn Kocevje, nơi sản xuất các loại hoá chất dùng để phục vụ ngành sơn, cao su và nhiều sản phẩm công nghiệp khác.

Cảnh sát tìm thấy thi thể 5 người mất tích sau vụ nổ. Người thứ 6 chết vì nhiều vết thương và 5 người khác đang nguy kịch.

Đội cứu hoả nhanh chóng dập được đám cháy và quân đội đã khử độc ở khu vực xung quanh.

Một cuộc điều tra đang được tiến hành. Tổng giám đốc Melanin Srecko Stefanic nói với báo chí địa phương rằng vụ nổ rất có thể do sơ suất của con người.

Melanmin là liên doanh giữa tập đoàn TITK của Đức và công ty Melamin d.d. có trụ sở tại Kocevje.

Tác giả: Bình Giang

Nguồn tin: Báo Tiền phong