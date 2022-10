'Nổ' có mối quan hệ với cơ quan Nhà nước, lừa chiếm gần 2 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Bá Trung (SN 1985, trú tại phường Giếng Đáy, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng Trần Bá Trung bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, từ năm 2021 đến khi bị bắt giữ, Trần Bá Trung với thủ đoạn tự xưng là người có mối quan hệ với cơ quan Nhà nước có khả năng giải quyết thủ tục hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, thay đổi thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đấu giá đất đã lừa đảo nhận làm hồ sơ xin tách thửa và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4 người dân. Với thủ đoạn này, Trung đã chiếm đoạt số tiền gần 2 tỷ đồng của các bị hại.

Cơ quan CSĐT điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh thông báo đến người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác cảnh giác với thủ đoạn lừa đảo trên; đồng thời đề nghị người dân nếu bị Trần Bá Trung lừa đảo cần nhanh chóng liên hệ với Văn phòng Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh (địa chỉ: phường Hồng Hà, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; số điện thoại: 0692.808.134) hoặc Điều tra viên Bùi Xuân Tùng (số điện thoại 0888.898.333) để trình báo và được hướng dẫn, giải quyết theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Vân Khuê

Nguồn tin: Báo An ninh Thủ đô