Nổ bình gas, cô gái trẻ bị bỏng 70% cơ thể

Nguyễn Thuý Hà bị bỏng toàn thân độ II, III đến 70%. Ảnh: GĐCC

Anh Nguyễn Văn Bình (SN 1975) - bố của Hà - cho biết, khoảng một tuần trước, Hà cùng bạn nấu mì để mang giao cho khách thì không may bình gas phát nổ. Cả Hà và bạn bị lửa bắt vào người gây bỏng toàn thân. Xót xa thay, sau khi nhập viện cứu chữa được 1 tuần, bạn của Hà đã mất do bị bỏng quá nặng, còn Hà may mắn giữ được tính mạng, nhưng bỏng toàn thân độ II, III đến 70%.

Hà đang được theo dõi điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng băng bó khắp người, sức khoẻ yếu.

Được biết, Hà theo bố vào Nam đã được 7-8 năm. Sau khi học xong, Hà bán hàng online để kiếm tiền nên thu nhập không ổn định. Bố của Hà trông giữ xe cho một khách sạn, tiền lương hằng tháng cũng chỉ được mấy triệu đồng. Ngoài quê ở Hải Phòng, mẹ của Hà đang phải chăm sóc và nuôi hai em nhỏ. Gia đình sống xa cách ở hai nơi, thỉnh thoảng Hà và bố mới về quê để thăm mẹ và các em.

Từ hôm Hà nhập viện đến giờ, chi phí điều trị đã hơn 200 triệu đồng. Để có tiền nộp viện phí cho con, bố của Hà phải đi vay mượn khắp nơi. Nhưng hiện tại, hầu như ngày nào cũng phải nộp tiền vào để chờ phẫu thuật nên tình cảnh rất khốn khó.

Mọi sự giúp đỡ cho Nguyễn Thuý Hà xin gửi về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số 6 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Điện thoại: 024.39232748. Hoặc chuyển khoản về Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng Vàng, số tài khoản (STK): 113000000758 tại Vietinbank chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ủng hộ miễn phí qua tài khoản trực tuyến tại VietinBank, STK: 129000015204; ủng hộ miễn phí tại Vietcombank - chi nhánh Hà Nội, STK: 0021000303088; ủng hộ miễn phí tại BIDV - chi nhánh Hoàn Kiếm, STK: 12410001122556. Hoặc liên hệ trực tiếp bố của Hà là Nguyễn Văn Bình, SĐT: 0966 336 533; địa chỉ: 354/32 Phan Văn Trị - phường 11 - quận Bình Thạnh - TP. Hồ Chí Minh. Hoặc chuyển khoản: 060217992136 - Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Bình Thạnh, chủ tài khoản: Nguyễn Văn Bình.

Tác giả: THU TRANG

Nguồn tin: Báo Lao động