Ninh Bình: Không nhận "hoa hồng" khi mua sắm phòng chống dịch?

Mới đây, UBKT Tỉnh ủy Ninh Bình đã chuyển hồ sơ sang Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình để điều tra các sai phạm của Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình trong quá trình mua kit test của Công ty Việt Á với giá cao bất thường. Cụ thể, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán cho Công ty Việt Á giá 1 bộ kit test cao gấp 2 lần so với giá mua sản phẩm cùng loại của các đơn vị khác cùng thời điểm đó (so với giá của Bộ Y tế quy định). Số tiền mà Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình đã thanh toán 20 bộ kit xét nghiệm mua của Việt Á là hơn 1 tỷ đồng, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền 580 triệu đồng.