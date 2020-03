Niềm vui thoát khỏi cơn đau của người phụ nữ sau hai năm chạy chữa khắp nơi

Chị H. bị tai nạn giao thông từ năm 2018, vào bệnh viện ở Sài Gòn điều trị. Ở Sài Gòn, chị được chẩn đoán gãy 2 xương cẳng chân và được phẫu thuật kết hợp xương bằng đinh nội tủy.

Chị H. tâm sự: “Sau phẫu thuật, chị vẫn đau nhiều vùng háng bên trái, đi lại rất khó khăn. Chị đã đi khám ở 3 bệnh viện nhưng không nơi nào phát hiện ra bệnh. Chị đã khóc suốt mấy tháng liền vì sợ suốt đời không đi lại được nữa”.

Được người quen giới thiệu, chị tìm đến Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An với rất nhiều hi vọng. Theo những dấu hiệu bệnh lý chị H. mô tả, bác sĩ nghi ngờ có tổn thương vùng xương chậu. Qua thăm khám và xét nghiệm cận lâm sàng, chị H. được chẩn đoán bị gãy trật khớp háng thể trung tâm đến muộn. Tuy nhiên, trường hợp của chị H. hơi đặc biệt nên sau khi tiến hành hội chẩn, các bác sĩ quyết định 3 tháng nữa mới tiến hành phẫu thuật để có kết quả tốt nhất.

Hình ảnh phim chụp Xquang trước phẫu thuật

Trong thời gian chờ đợi, chị H. tiếp tục ra khám ở một số bệnh viện lớn ở Hà Nội nhưng không được can thiệp gì và được bác sĩ tư vấn nên quay về Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An để điều trị. Tại Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, chị H. được phẫu thuật thay khớp háng thành công bởi kíp mổ do Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện tiến hành. Hiện tại, chị H. đã đi lại gần như bình thường.

Chị H. chia sẻ: “Suốt 2 năm đi khắp nơi để khám và điều trị, chị gần như đã hết hi vọng chữa bệnh. May nhờ gặp được các bác sĩ ở Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An mà chị đã không còn bị hành hạ bởi những cơn đau dai dẳng và có thể trở lại làm việc bình thường”.

ThS., Bác sĩ Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện cho biết: “Đây là trường hợp bệnh nhân khá đặc biệt bởi thông thường các gãy xương được phát hiện sớm nhưng trường hợp này thì gãy xương đến muộn nên việc lựa chọn phương pháp và thời điểm điều trị thích hợp là rất quan trọng với kết quả phục hồi của bệnh nhân”.

Hình ảnh phim chụp Xquang sau phẫu thuật

Không chỉ riêng trường hợp chị H., Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An đã điều trị thành công cho khá nhiều bệnh nhân đã khám và điều trị ở nhiều nơi, kể cả tuyến trên nhưng không khỏi.

Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An là bệnh viện chuyên khoa chấn thương chỉnh hình, là địa chỉ uy tín trong điều trị chấn thương cho mọi đối tượng từ trẻ em đến người cao tuổi.

