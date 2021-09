Những việc làm tưởng giúp giảm cân nhưng lại khiến tăng cân nhanh chóng

Ăn quá nhiều thực phẩm lành mạnh

Amy Goodson, tác giả của cuốn sách "The Sports Nutrition Playbook" cho biết: “Có một quan niệm sai lầm rằng bạn có thể ăn thoải mái các loại thực phẩm được coi là lành mạnh, bao nhiêu cũng được. Nhưng sự thật không phải như vậy".

Amy Goodson giải thích thêm, các loại thực phẩm như quả bơ, các loại hạt,... là những thực phẩm lành mạnh nhưng chúng vẫn cung cấp calo và chúng ta vẫn cần kiểm soát calo khi nạp vào cơ thể.

Tăng cân xảy ra khi chúng ta hấp thụ nhiều calo hơn mức cần thiết để duy trì cân nặng. Bởi vậy, cho dù lượng calo đó đến từ thức ăn nhanh hay các loại hạt, chúng đều có thể là nguyên nhân khiến bạn không thể giảm cân.

Tập thể dục quá nhiều

Tập thể dục là hoạt động giúp giảm cân hoặc ít nhất có thể giúp chúng ta duy trì cân nặng. Tuy nhiên, việc tập thể dục quá nhiều sẽ gây ra tác dụng ngược.

Theo Eat This Not That, những người có xu hướng tập thể dục với thời gian quá dài và suy nghĩ nhiều về số calo đã đốt cháy khi tập luyện thường sẽ ăn nhiều hơn khi kết thúc bài tập.Một nghiên cứu riêng biệt đã hỗ trợ phát hiện này, cho thấy rằng chúng ra có xu hướng tăng lượng thức ăn sau khi tập thể dục nặng và sẽ ăn nhiều calo hơn mức cơ thể đốt cháy.

Tập thể dục quá nhiều cũng có thể là nguyên nhân khiến bạn thất bại trong việc giảm cân. Đồ hoạ: Vy Vy.

Để tránh tăng cân sau khi tập thể dục, bạn hoàn toàn có thể ăn một chút đồ ăn nhẹ trước mỗi bài tập và hãy để cơ thể quen dần với mức độ tập luyện thay vì tập nặng một cách đột ngột.

Chia nhỏ quá nhiều bữa ăn

Một số phương pháp giảm cân cho rằng nên chia nhỏ các bữa trong ngày để hạn chế lượng calo nạp vào cơ thể. Điều này đúng, tuy nhiên việc chia nhỏ thức ăn thành quá nhiều bữa trong ngày về lâu dài sẽ khiến tăng cân mất kiểm soát.

Megan Byrd, Chuyên gia dinh dưỡng Oregon cho biết: “Mỗi khi ăn, insulin sẽ được cơ thể tiết ra để giúp ổn định lượng đường hấp thụ vào máu. Insulin là một loại hormone "dự trữ chất béo". Bởi vậy khi ăn quá nhiều lần trong ngày, bạn sẽ kích hoạt hormone để tích trữ chất béo thường xuyên hơn".

Thay vào việc chia nhỏ các bữa quá nhiều, hãy chỉ ăn 3-4 lần mỗi ngày và tập trung vào các loại thực phẩm giàu protein, chất xơ và chất béo lành mạnh.

Tác giả: THÁI ANH

Nguồn tin: Báo Lao Động