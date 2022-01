Những quan chức nào “dính” kỷ luật trong năm 2021?

1. Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam

Ngày 6/7/2021, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, kết luận, biểu quyết, quyết định thi hành kỷ luật ông Trần Văn Nam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Bình Dương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ: 2010 - 2015, 2015 - 2020 và 2020 – 2025.

Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam.

Sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Nam - cựu ủy viên Trung ương Đảng, cựu bí thư Tỉnh ủy, cựu trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương khóa XIV.

2. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ngày 3/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015. Sau đó, Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trương Quốc Cường.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường

Ngày 10/12, ông Trương Quốc Cường đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác truy tố và xét xử.

3. Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn

Ngày 1/10, Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Tư lệnh Cảnh sát biển.

Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn.

Ngày 22/10, Thủ tướng Chính phủ cách chức Tư lệnh Cảnh sát biển, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn do có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác và Ban bí thư đã kỷ luật Đảng.

4. Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Ngày 19/11, Bộ Chính trị thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo, đồng thời miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương đối với bà Nguyễn Thị Kim Tiến.

Nguyên Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Trong thời gian còn làm Bộ trưởng Bộ Y tế, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã vi phạm những điều đảng viên không được làm; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để Bộ Y tế và một số cơ sở khám chữa bệnh vi phạm có hệ thống, kéo dài, gây hậu quả nghiêm trọng, làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản của nhà nước.

5. Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Ngày 6/7/2021, Ban chấp hành Trung ương đã khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Vũ Huy Hoàng, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng.

Cựu Bộ trưởng Công thương Vũ Huy Hoàng

Trước đó, vào tháng 1/2017, ông Vũ Huy Hoàng bị Ủy ban thường vụ Quốc hội ra nghị quyết xóa tư cách nguyên Bộ trưởng Công Thương.

6. Nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Ngày 20/7/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức "Xóa tư cách nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng" đối với ông Nguyễn Văn Hiến.

Cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trước đó, tại Hội nghị Trung ương 12, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã xem xét, quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với cựu đô đốc Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

7. Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang

Ngày 7/4/2021, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Tất Thành Cang - nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM.

Nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM Tất Thành Cang

Trước đó, vào ngày chiều 16/12/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Tất Thành Cang - cựu phó bí thư thường trực Thành ủy TP.HCM, về tội "vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí".

8. Hai nguyên phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Trần Vĩnh Tuyến (trái) và Nguyễn Thành Tài

Ngày 17/8/2021, Ban Bí thư đã quyết định kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với các ông Nguyễn Thành Tài (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch thường trực UBND TP.HCM (từ 2008 - 2011), Trần Vĩnh Tuyến nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.HCM.

9. Hai nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai

Ông Nguyễn Quang Tuấn (trái) và ông Nguyễn Quốc Anh.

Tại kỳ họp thứ 8 diễn ra từ ngày 2 - 4/11/2021, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã quyết định khai trừ ra khỏi Đảng các ông: Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; Nguyễn Quốc Anh, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai.

10. Bí thư Huyện ủy Cô Tô

Ngày 15/12, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Hùng Sơn (Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Cô Tô).

Ông Lê Hùng Sơn.

Theo Ban Bí thư, ông Sơn thiếu tu dưỡng, rèn luyện, suy thoái phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, sống buông thả, quan hệ bất chính với nhân viên dưới quyền, vi phạm tiêu chuẩn đảng viên và tiêu chuẩn cấp ủy viên./.

