Những mẫu xe máy Thái Lan từng 'làm mưa làm gió' trên đất Việt

Honda Dream II Thái Lan



Vào thập niên 90 của thế kỷ trước, Honda Dream II nhập khẩu từ Thái Lan là dòng xe mơ ước của nhà giàu Việt Nam.

Những chiếc Honda Dream II "tem hồng" (được tích hợp bộ đề thay thế cho cách khởi độ đạp nổ sơ khai) đầu tiên được nhập về Việt Nam vào những năm 1992 - 1993 dưới dạng "xe 3 cục" (3 hộp đựng các chi tiết tháo rời của xe). Sau đó, vào khoảng năm 1993-1994, phiên bản Dream Thái "tem lửa" bắt đầu được nhập khẩu nguyên chiếc về Việt Nam.



Honda Dream II khi đó là gia tài lớn, có giá trị ngang ngửa bằng một mảnh đất cả trăm mét vuông. Những chiếc Dream Thái luôn có giá ngang với 5 cây vàng.

Chiếc Honda Dream II Thái Lan được rao bán hơn 1 tỷ đồng.

Những chiếc xe Honda Dream được ưa chuộng ở Việt Nam vì kiểu dáng không bị lỗi mốt, hợp cho mọi lứa tuổi và công việc, máy móc bền bỉ, ít hỏng vặt, giảm xóc êm ái, “ăn” ít xăng…



Tuy nhiên, đến cuối năm 2003, Honda Thái Lan không sản xuất mẫu xe này nữa, những chiếc xe Dream Thái đăng ký lượt cuối cùng trở thành hàng hót ngay tức khắc, giá xe đang ở mức tương đương 5 cây vàng (lúc đó khoảng 25 triệu đồng) được đẩy lên 40 rồi 50 triệu đồng một chiếc Dream Thái chạy lướt vào thời điểm năm 2004 - 2005.



Đến nay, Honda Dream II nhập Thái vẫn luôn là mẫu xe được săn lùng, được rao bán hàng trăm triệu đồng. Đặc biệt, những chiếc xe còn zin hoặc chạy rất ít, đồ đạc còn mới hoặc mang biển đẹp thường được thét giá cực cao, có chiếc còn được rao bán với giá trên 1 tỷ đồng.



Honda Future Thái Lan



Vào giữa những năm 1990, rất nhiều người dùng ở thị trường Đông Nam Á, nơi mà hầu hết các mẫu xe máy có động cơ mang phân khối 150cc hoặc nhỏ hơn, đều muốn sử dụng mẫu xe có phong cách Cub. Đó là lý do vì sao xe Honda Wave được giới thiệu ở thị trường Thái Lan vào thời điểm đó, được xuất sang Việt Nam với tên Honda Future.

Honda Future.

Dòng xe này ban đầu có thiết kế thân hình rộng, đèn pha kép, động cơ 108,9cc cùng phong cách khí động học giống như các mẫu xe tay ga cùng thời của Honda.



Xe sở hữu động cơ xe dẻo dai, hoạt động kinh tế với thiết kế 4 thì đi kèm với loại hộp số trung tâm giúp cho xe vận hành rất dễ dàng. Honda Future Thái cuốn hút được tâm lí ưa chuộng xe bền chắc của người Việt.



Suzuki Viva Thái Lan



Đối thủ trực tiếp của Honda Future Thái Lan tại thị trường Việt Nam phải kể đến Suzuki Viva 110. Mẫu xe này bắt đầu được sản xuất tại Thái Lan từ năm 1995. Gần một năm sau, dòng xe này được đưa về Việt Nam

Suzuki Viva 110.

Mẫu xe này được bán với giá bán vô cùng đắt đỏ chừng 32 triệu đồng. Nếu quy đổi tỉ giá lúc bấy giờ mua mỗi chiếc Suzuki Viva 110 sẽ tương đương với 8 cây vàng, mức giá này còn đắt hơn cả Dream Thái Lan.



Suzuki Viva 110 nhanh chóng tạo dựng được niềm tin của người tiêu dùng Việt bởi khả năng chạy êm ái, đầm xe, không rung giật khi lên tốc độ cao. Xe sở hữu động cơ SOHC, 4 thì, dung tích 110cc, làm mát bằng không khí, mạnh hơn đối thủ Honda Dream.



Từ năm 2001, Suzuki Việt Nam ngừng nhập Viva Thái và ra phiên bản mới cho Viva nội với tỷ lệ nội địa hóa cao hơn. Dù giá không cao như trước nhưng phiên bản Viva nội này lại không được lòng người tiêu dùng, Tới năm 2006, dòng xe này chính thức bị khai tử tại Việt Nam.



Honda Wave Thái Lan



Vào những năm cuối thập niên 90 thế kỷ trước, Wave Thái từng gây sốt trên thị trường xe máy Việt. Wave Thái vào Việt Nam với các phiên bản: 100, 110 phân khối và sau là 125 phân khối. Nhưng phiên bản 100 và 110 có sức ảnh hưởng hơn cả.



Honda Wave 100 được sản xuất tại Thái Lan từ năm 1995. Nhờ kiểu dáng hiện đại, gọn gàng, dễ vận hành, máy bền, tiết kiệm nhiên liệu, Wave 100 đã vượt qua những đối thủ như Suzuki Viva, Yamaha Crypton hay Kawasaki Max để trở thành phương tiện di chuyển chủ yếu của tầng lớp trung bình khá thời bấy giờ.

Những chiếc Wave Thái từng một thời làm mưa làm gió tại Việt Nam.

Wave Thái 110 được nhập về muộn hơn một chút so với Wave Thái 100. Những chiếc Wave 110 Thái thời đó có giá bán dao động từ 2.300 – 2.500 USD (1 USD tương đương khoảng 11.000 đồng theo thời giá lúc đó). Giá bán của mẫu xe này cao hơn khoảng 200 USD so với Dream II Thái Lan nhưng vẫn được nhiều người lựa chọn do có nhiều cải tiến và động cơ tốt hơn.



Đến khoảng năm 2003, Wave Thái 100 và 110 không còn được sản xuất nữa. Ngày nay, dòng Wave Thái vẫn được nhiều người tìm kiếm vì dù cũ nhưng động cơ của chúng vẫn êm và dễ phục chế.





