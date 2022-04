Những lý do khiến giới nhà giàu không tiếc tiền để có hộ chiếu Síp

Nơi an toàn, mức sống cao

Thời gian qua, nhiều người giàu có trên thế giới không ngại đầu tư khoản tiền lớn vào Síp để nắm trong tay cuốn hộ chiếu của quốc đảo này.

Hộ chiếu Síp được xếp hạng là một trong những hộ chiếu mạnh nhất trên thế giới, vì có thể đi tới nhiều quốc gia mà không cần visa. Theo bảng xếp hạng PassportIndex mới nhất, hộ chiếu Síp xếp hạng thứ 9 trong số các hộ chiếu trên thế giới.

Ngoài cuốn hộ chiếu quyền lực, còn nhiều yếu tố thu hút những người giàu có đổ tiền vào nước này. Vị trí chiến lược của đảo là nằm ở giữa ba lục địa châu Âu, châu Phi và châu Á, đóng vai trò then chốt trong khu vực phía Đông biển Địa Trung Hải.

Lợi thế này đã khiến Síp trở thành địa điểm du lịch đa văn hóa nổi tiếng và là trung tâm kinh doanh lý tưởng ở châu Âu.

Hộ chiếu của Síp có thể đi tới nhiều quốc gia mà không cần visa (Ảnh: in-cyprus).

Síp là quốc gia thuộc liên minh châu Âu EU, luật của khối này có hiệu lực và áp dụng đầy đủ tại Síp. Trên đảo quốc này có nhiều loại hình bất động sản cho nhà đầu tư lựa chọn từ nhà bên bờ biển đến những căn penthouse sang chảnh nhìn ra biển hoặc núi, các căn hộ studio ở trung tâm thành phố đến các căn nhà riêng nhiều phòng ngủ tọa lạc tại vùng nông thôn hoặc ngoại ô.

Sức hấp dẫn với những người giàu có còn ở hệ thống thuế của Síp. Thuế thu nhập doanh nghiệp ở quốc đảo này vào hàng thấp nhất châu Âu ở mức 12,5%/năm.

Ngoài ra, Síp còn có có phong cách sống chất lượng với môi trường an toàn, sạch sẽ, mức sống cao. An toàn chính là yếu tố tạo nên lợi thế của Síp. Quốc đảo này được xếp hạng là một trong những quốc gia an toàn nhất thế giới.

"Hộ chiếu vàng" là chiêu hút người giàu

Sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013, quốc gia này đã đưa ra chương trình đầu tư mang tên "hộ chiếu vàng". Theo đó, những người đầu tư vào quốc gia này có thể trở thành công dân của đảo quốc. Chương trình thu hút nhiều nhà đầu tư quốc tế giàu có muốn tiếp cận với Liên minh châu Âu thông qua Síp.

Síp là cửa ngõ đi vào châu Âu, cư dân ở đây có mức sống cao (Ảnh: Cyprus).

Tuy nhiên, trong một cuộc điều tra do kênh truyền hình Al Jazeera cho thấy, có những kẻ lừa đảo, rửa tiền, những người bị cáo buộc tham nhũng nằm trong số hàng chục người từ hơn 70 quốc gia đã mua cái gọi là "hộ chiếu vàng". Tuy vậy, trước các thông tin này, nghị sĩ Nicos Nouris của Síp từng lên tiếng bác bỏ và khẳng định các cá nhân trở thành công dân của Síp đều đáp ứng các tiêu chí đặt ra vào thời điểm đó.

Theo Forbes, chương trình hộ chiếu thứ hai của Síp là chương trình đầu tư có quốc tịch nhanh duy nhất ở châu Âu. Nhà đầu tư, các thành viên trong gia đình có thể đi du lịch, làm việc, sinh sống ở bất kỳ đâu tại châu Âu.

Để có quốc tịch Síp, người giàu có phải đầu tư ít nhất 2,15 triệu Euro, cách phổ biến nhất là đầu tư vào bất động sản nhà ở trong 5 năm. Một yêu cầu khác là nhà đầu tư phải duy trì 500.000 Euro ở lĩnh vực bất động sản tại Síp trong suốt phần đời còn lại. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể đầu tư vào các công ty của Síp hoặc các dự án khác.

Những căn nhà ở Síp có view tuyệt đẹp nhìn ra biển (Ảnh: Daily Mail).

Trong khi đó, hậu đại dịch Covid-19, nhiều nơi tăng thuế thì cựu bộ trưởng tài chính Síp - ông Harris Georgiades cho hay, Síp đã đưa ra chính sách kinh tế trước đại dịch giúp hoạt động kinh doanh vững vàng.

Điều đó có nghĩa quốc gia này không phải tăng thuế hay sử dụng các biện pháp về thuế trong những năm tới để bù lại những tác động của Covid-19 như nhiều nơi khác. Đây cũng được xem là yếu tố tạo nên sức hút với người nước ngoài đến với Síp.

Năm 2020, chính phủ Síp đã thông qua quyết định hủy bỏ hoàn toàn chương trình "hộ chiếu vàng" từng giúp thu về hàng tỷ Euro. Trước đó, ủy ban châu Âu cũng đã lên tiếng chỉ trích Síp vì cấp hộ chiếu cho nhiều người, bởi cơ quan này cho rằng "giá trị châu Âu không phải để bán". Ngoài ra, ủy ban còn cáo buộc Síp "buôn bán quốc tịch để thu lợi về tài chính". Cho dù có những lùm xùm và ý kiến trái chiều, song những tiềm năng và giá trị của cuốn hộ chiếu Síp vẫn tạo nên sức hút với những người giàu có khắp toàn cầu.

Tác giả: Tuệ Minh

Nguồn tin: Báo Dân trí